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Дієтолог розповіла, чим загрожує щоденне вживання чіпсів

Дієтолог розповіла, чим загрожує щоденне вживання чіпсів

Київ • УНН

 • 28310 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Вживання великої кількості снеків може привести до невиправних проблем зі здоров'ям. Про це в своєму блозі написала американський дієтолог Бріджит Койлой, передає УНН з посиланням на healthyeating.sfgate.com.

"Чіпси є недорогою, смачною і легкодоступною закускою. Але розплата за вживання чіпсів не варта задоволення. Якщо вживати чіпси час від часу, швидше за все, людина, яка веде здоровий спосіб життя, не зіткнеться з проблемами зі здоров'ям. У той же час щоденне вживання чіпсів може завдати непоправної шкоди вашому здоров'ю", - написала лікар.

По-перше, чіпси сприяють збільшенню ваги, попередила дієтолог.

"Чіпси містять велику кількість жирів і калорій, що підвищує ризик збільшення ваги і, як наслідок, ожиріння. Дослідження, проведене в 2015 році, і опубліковане в журналі "Health Affairs", показало, що картопля, смажена в олії (включаючи чіпси), належить до числа продуктів, що найбільше пов'язані зі збільшенням ваги. Надмірна вага або ожиріння підвищують ризик розвитку діабету, серцевих захворювань і навіть викликають рак", - уточнила американка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ заявила про небезпеку вживання снеків і випічки

По-друге, регулярне вживання чіпсів підвищує кров'яний тиск.

"Натрій, що міститься в чіпсах, може негативно вплинути на ваше серцево-судинне здоров'я. Споживання натрію може викликати підвищення артеріального тиску, що може привести до інсульту, серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця і до захворювань нирок. Картопляні чіпси зазвичай містять від 120 до 180 міліграмів натрію на порцію", - написала Койлой.

Також, за даними дієтолога, вживання чіпсів підвищує рівень холестерину в крові.

"Часте споживання чіпів може сприяти підвищенню рівня холестерину через велику кількості жирів, що містяться в чіпсах. Додатково, в процесі приготування чіпсів утворюються трансжири - так звана харчова хімія, яка також провокує підвищення рівня холестерину в крові", - підкреслила лікар.

Як повідомляв УНН, в українському парламенті заговорили про заборону на продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку. Народні депутати заявили про готовність розробити відповідний законопроект.

Також нагадаємо, по даним ВООЗ, щороку від серцево-судинних захворювань, обумовлених споживанням трансжирів, помирає понад 500 тис. осіб.

Уточнимо, що одного з виробників снеків в Україні АМКУ оштрафував за неправдиву інформацію на етикетках. ТОВ "Снек Експорт" стверджувало, що в їхніх сухариках містяться сири і соуси, проте це не так. За таку неконкурентну поведінку на ринку і обман покупця компанія заплатила 68 тис. грн штрафу. Примітно, що зазначена фірма належить батькові українського нардепа Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

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