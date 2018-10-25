Названы топ-5 самых опасных продуктов, разрушающих зубы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали ТОП-5 продуктов, которых следует избегать на пути к здоровой и сияющей улыбке, передает УНН со ссылкой на healthline.com.
Сладкие газированные напитки
Такие напитки содержат огромное количество сахара, который наносит вред зубам. Кроме того в популярных содовых содержится много кислот, которые разрушают эмаль: лимонная и ортофосфорная.
Мороженое и напитки из холодильника
Мороженое и любые другие холодные напитки, как и чересчур горячие, вредят и зубам, и горлу, и деснам. Что касается зубов, то резкое охлаждение может повредить эмаль.
Ириски
Ириски известны своей "тягучестью" и длительностью жевательного процесса. Все это время на зубы воздействует сахар, концентраты, усилители вкуса и прочие вредные вещества, содержащиеся в конфетах. Такие сладости надолго остаются в ротовой полости до следующей чистки, активно разрушая зубы и пломбы.
Кислые продукты: фрукты, ягоды и другие
В составе таких продуктов много кислоты, которая разрушает эмаль. Большое количество углеводов, вредящей эмали, содержится в ананасах, бананах, финиках, винограде, инжире, зеленом горошке и сладких сортах яблок.
Снэки
В снэках (чипсы, орешки, сухарики) содержится много крахмала, рафинированного масла и консервантов. Состав снэков - быстрые углеводы, которые под воздействием слюны превращаются в глюкозу, вредную для зубов. А еще - это дополнительный мучной налет, который образуется при потреблении таких продуктов.
Напомним, ранее о вреде снэков для здоровья детских зубов заявили в Израильской стоматологической ассоциации.
Кроме того, как считают врачи, снэки вредны для здоровья молодёжи, потому как могут провоцировать проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой системой. Также, потребление такой продукции может повышать кровяное давление.
В украинском парламенте уже заговорили о запрете на продажу снэков детям, не достигших 16-летнего возраста. Депутаты намерены разработать соответствующий законопроект.