Снэки опасны для здоровья детских зубов - врачи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Многим известно, что сладости вредны для здоровья зубов. Поэтому родители часто стараются ограничивать их потребление детьми. Однако не менее опасны солёные снэки, содержащие крахмал, рафинированные масла и консерванты. Такие закуски дети покупают все чаще, подвергая свое здоровье серьезному риску. Соответствующее заявление сделала Израильская стоматологическая ассоциация, передает УНН.
Сообщается, что вместе со снеками дети и подростки в Израиле потребляют вдвое больше суточной нормы поваренной соли.
"Кроме того, остатки такой еды вызывают образование кислот в полости рта, которая крайне вредна для здоровья детских зубов", - отмечают специалисты.
В связи с этим, эксперты рекомендовали уменьшать употребление снеков детьми.
Напомним, как писал УНН, в украинском парламенте заговорили о запрете на продажу снэков детям, не достигших 16-летнего возраста. Депутаты намерены разработать соответствующий законопроект.
Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.