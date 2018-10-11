Снеки небезпечні для здоров'я дитячих зубів - лікарі

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Багатьом відомо, що солодощі шкідливі для здоров'я зубів. Тому батьки часто намагаються обмежувати їх споживання дітьми. Однак не менш небезпечні солоні снеки, що містять крохмаль, рафіновані олії та консерванти. Такі закуски діти купують все частіше, піддаючи своє здоров'я серйозному ризику. Відповідну заяву зробила Ізраїльська стоматологічна асоціація, передає УНН.