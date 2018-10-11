Снеки небезпечні для здоров'я дитячих зубів - лікарі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Багатьом відомо, що солодощі шкідливі для здоров'я зубів. Тому батьки часто намагаються обмежувати їх споживання дітьми. Однак не менш небезпечні солоні снеки, що містять крохмаль, рафіновані олії та консерванти. Такі закуски діти купують все частіше, піддаючи своє здоров'я серйозному ризику. Відповідну заяву зробила Ізраїльська стоматологічна асоціація, передає УНН.
Повідомляється, що разом зі снеками діти і підлітки в Ізраїлі споживають вдвічі більше добової норми солі.
"Крім того, залишки такої їжі викликають утворення кислот у порожнині рота, яка вкрай шкідлива для здоров'я дитячих зубів", - відзначають фахівці.
У зв'язку з цим, експерти рекомендували зменшувати вживання снеків дітьми.
Нагадаємо, як писав УНН, в українському парламенті заговорили про заборону на продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку. Депутати мають намір розробити відповідний законопроект.
Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у 68 тис. грн.