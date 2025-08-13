Навколо резиденції путіна на валдаї виявили 12 комплексів ППО - рік тому було лише два

Супутникові знімки та дані з "Яндекс.Карт" засвідчили різке посилення протиповітряної оборони довкола валдайської резиденції диктатора рф. Лише за півтора року кількість комплексів "Панцир-С1" зросла з двох до дванадцяти. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

Деталі

Більшість із цих систем розміщені на відстані кількох кілометрів від резиденції володимира путіна у Новгородській області. 12 серпня користувач соцмережі X під ніком jembobineuse оприлюднив знахідку нових позицій ППО на "Яндекс.Картах". Журналіст Марк Крутов перевірив інформацію та наніс усі виявлені установки на інтерактивну карту.

Перший комплекс "Панцир-С1" у цьому районі був зафіксований у січні 2023 року, коли місцеві жителі передали фото до видання "Агентство". У липні 2024-го повідомлялося про другу установку. Нині ж їхня кількість зросла у шість разів, що, за підрахунками журналістів, лише в п’ять разів менше, ніж кількість систем ППО, розгорнутих у москві та підмосков’ї.

Аналітики вважають, що різке посилення оборони може бути пов’язане зі зростанням загрози атак безпілотників та іншими міркуваннями безпеки керівництва рф.

