Вокруг резиденции путина на валдае обнаружили 12 комплексов ПВО - год назад было всего два

Спутниковые снимки и данные "Яндекс.Карт" показали резкое усиление противовоздушной обороны вокруг валдайской резиденции диктатора рф. Всего за полтора года количество комплексов "Панцирь-С1" выросло с двух до двенадцати. Об этом сообщают российские "СМИ", пишет УНН.

Детали

Большинство из этих систем размещены на расстоянии нескольких километров от резиденции Владимира Путина в Новгородской области. 12 августа пользователь соцсети X под ником jembobineuse обнародовал находку новых позиций ПВО на "Яндекс.Картах". Журналист Марк Крутов проверил информацию и нанес все обнаруженные установки на интерактивную карту.

Первый комплекс "Панцирь-С1" в этом районе был зафиксирован в январе 2023 года, когда местные жители передали фото в издание "Агентство". В июле 2024-го сообщалось о второй установке. Ныне же их количество выросло в шесть раз, что, по подсчетам журналистов, лишь в пять раз меньше, чем количество систем ПВО, развернутых в москве и подмосковье.

Аналитики считают, что резкое усиление обороны может быть связано с ростом угрозы атак беспилотников и другими соображениями безопасности руководства рф.

