Навіть отримана віза не гарантує безперешкодний в’їзд росіян до України - Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Відсьогодні в Укрїні розпочав діяти візовий режим з росією - тепер мету поїздки кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь, а вже отримана віза не гарантуватиме перетин кордону. УНН поспілкувався про нові умови перетину кордону для громадян країни-агрессора з першим заступником міністра внутрішніх справ Євгенієм Єніним.
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«Візовий режим дозволить посилити безпеку нашої держави. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь», - каже заступник міністра.
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Так, з його слів, вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію встановлені відповідно до Правил оформлення віз. Цим питанням опікується МЗС.
Зазначені вимоги встановлюють форму візової анкети, а також процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз.
Загалом суб’єктами інформаційної взаємодії разом з Міністерством закордонних справ виступають Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна міграційна служба України, Національна поліція України, Служба безпеки України.
Типи віз можуть бути транзитна, короткострокова та довгострокова.
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«Ми маємо чітко розуміти хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України. Проте навіть отримана віза не гарантує безперешкодний в’їзд до України», - повідомляє співрозмовник.
Так, за його словами, власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону – це зокрема належний паспортний документ, відсутність заборони вїзду, підтвердити мету поїздки та мати належне фінансове забезпечення. Прикордонники обов’язково їх перевірятимуть.
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У разі обґрунтованих підстав вважати візу отриманою у незаконний спосіб, її буде відразу скасовано.
Зі слів Єніна, росія і росіяни «зробили все, щоб їх сприймали як агресорів».
За даними МВС, від 2014 року кількість перетинів кордону громадянами рф зменшується. Дані щодо перетину кордону громадянами рф на в’їзд в Україну виглядають наступним чином:
- у 2013 році – 10,8 млн,
- 2014 – 2,5 млн,
- 2015-2019 – показники коливалися на рівні по 1,5 млн в рік,
- 2020 – 400 тис,
- 2021 – 500 тис.
«У 2022 році, особливо після 24 лютого, кількість перетинів кордону громадянами рф також суттєво зменшилася. Росіяни можуть перетнути кордон тільки за дуже обґрунтованими цілями поїздки в нашу країну, зокрема для возз’єднання сім’ї. До того ж за рішенням уряду України пункти пропуску на кордоні з рф та рб тимчасово закриті, звідки росіяни найчастіше перетинали кордон», - додав заступник міністра.
Нагадаємо
З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня.