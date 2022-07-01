Сьогодні в Україні запрацював візовий режим з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня, інформує УНН.
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Як повідомило МЗС України, громадяни росії зможуть отримати українську візу у візових центрах компанії VFS Global, розташованих у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.
"Візові клопотання будуть опрацьовуватися українськими дипломатичними установами в третіх країнах в співпраці із українським компетентними органами", – ідеться у повідомленні.
Росіяни, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах.
Наявність у громадянина росії української візи не є безумовною гарантією його в’їзду до України. Остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону ухвалюють посадові особи Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що візовий режим з росією дасть змогу виявляти осіб, які загрожують національній безпеці України.