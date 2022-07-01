Сегодня в Украине заработал визовый режим с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией. Соответствующее постановление Кабинет министров принял 17 июня, сообщает УНН.
Детали
Как сообщило МИД Украины, граждане россии смогут получить украинскую визу в визовых центрах компании VFS Global, расположенных в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
"Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с украинскими компетентными органами", – говорится в сообщении.
Россияне, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах.
Наличие у гражданина россии украинской визы не является безусловной гарантией его въезда в Украину. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица Государственной пограничной службы Украины.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визовый режим с россией позволит выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.