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Сегодня в Украине заработал визовый режим с россией

Сегодня в Украине заработал визовый режим с россией

Киев • УНН

 • 193687 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией. Соответствующее постановление Кабинет министров принял 17 июня, сообщает УНН.

Детали

Как сообщило МИД Украины, граждане россии смогут получить украинскую визу в визовых центрах компании VFS Global, расположенных в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

"Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с украинскими компетентными органами", – говорится в сообщении.

Россияне, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах.

Наличие у гражданина россии украинской визы не является безусловной гарантией его въезда в Украину. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визовый режим с россией позволит выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

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