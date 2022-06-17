Візовий режим з рф допоможе виявляти осіб, які загрожують нацбезпеці України – МЗС

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"З самого початку агресії МЗС України виступало за запровадження візового режиму з рф. Час для такого рішення настав. Це - продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку нашої держави. І символічно, що рішення про візовий режим з росіянами співпало в часі з оголошенням Європейською Комісією рекомендації надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Напрям руху нашої держави очевидний", – заявив Кулеба.

Деталі

За словами міністра, введення візового режиму для рф посилить контроль за в’їздом і перебуванням на території нашої держави російських громадян.

"Ми маємо чітко розуміти хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України", – підсумував глава української дипломатії.

Контекст

Україна запроваджує візовий режим для громадян рф з 1 липня 2022 року. Відповідна постанова була схвалена 17 червня на засіданні Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства закордонних справ.