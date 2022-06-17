Україна запровадила візовий режим з рф: росіянам закривають в'їзд без віз з 1 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Росіянам закривають в'їзд в Україну без віз, з 1 липня встановлюється візовий режим з рф. Таке рішення ухвалив уряду, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Остаточно розриваємо зв’язки з росією. (...) Уряд на виконання доручення Президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим. Росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи. Рішення набуває чинності з 1 липня цього року", - написав Шмигаль у Telegram.
З його слів, рішення ухвалено задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.
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Доручення уряду дав Президент.
За слів Глави держави, у межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави він запропонував уряду опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.
І сьогодні Кабмін мав ухвалити рішення – постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".