Україна запровадила візовий режим з рф: росіянам закривають в'їзд без віз з 1 липня

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"Остаточно розриваємо зв’язки з росією. (...) Уряд на виконання доручення Президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим. Росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи. Рішення набуває чинності з 1 липня цього року", - написав Шмигаль у Telegram.

З його слів, рішення ухвалено задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

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Доручення уряду дав Президент.

За слів Глави держави, у межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави він запропонував уряду опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

І сьогодні Кабмін мав ухвалити рішення – постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".