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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25293 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Україна запровадила візовий режим з рф: росіянам закривають в'їзд без віз з 1 липня

Україна запровадила візовий режим з рф: росіянам закривають в'їзд без віз з 1 липня

Київ • УНН

 • 148307 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Росіянам закривають в'їзд в Україну без віз, з 1 липня встановлюється візовий режим з рф. Таке рішення ухвалив уряду, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

"Остаточно розриваємо зв’язки з росією. (...) Уряд на виконання доручення Президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим. Росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи. Рішення набуває чинності з 1 липня цього року", - написав Шмигаль у Telegram.

З його слів, рішення ухвалено задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

Раніше

Доручення уряду дав Президент.

За слів Глави держави, у межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави він запропонував уряду опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

І сьогодні Кабмін мав ухвалити рішення – постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

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