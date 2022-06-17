Україна запроваджує візовий режим для громадян рф: має запрацювати з 1 липня

Цитата

"Україна запроваджує візовий режим для громадян рф", - написав він.

Деталі

За слів Глави держави, у межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави він запропонував уряду опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

І сьогодні Кабмін має ухвалити рішення – постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Цитата

"Згідно із запланованим рішенням Кабінету міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян рф", - повідомив Глава держави.

Раніше

Раніше Зеленський підтримав петицію про запровадження візового режиму для громадян росії.

А нещодавно сказав, що вважає, має достатньо можливостей, щоб довести до позитивного для українців результату ініціативу щодо запровадження візового режиму для росіян.