Україна запроваджує візовий режим для громадян рф: має запрацювати з 1 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Кабінет міністрів у п’ятницю,17 червня, має ухвалити рішення, відповідно до якого Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян росії. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі, пише УНН.
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"Україна запроваджує візовий режим для громадян рф", - написав він.
Деталі
За слів Глави держави, у межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави він запропонував уряду опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.
І сьогодні Кабмін має ухвалити рішення – постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".
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"Згідно із запланованим рішенням Кабінету міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян рф", - повідомив Глава держави.
Раніше
Раніше Зеленський підтримав петицію про запровадження візового режиму для громадян росії.
А нещодавно сказав, що вважає, має достатньо можливостей, щоб довести до позитивного для українців результату ініціативу щодо запровадження візового режиму для росіян.