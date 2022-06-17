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Украина вводит визовый режим для граждан рф: должен заработать с 1 июля

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Кабинет министров в пятницу, 17 июня, должен принять решение, согласно которому Украина введет визовый режим въезда для граждан россии. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Украина вводит визовый режим для граждан россии", - написал он.

Детали

По словам Главы государства, в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства он предложил правительству проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

И сегодня Кабмин должен принять решение – постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Цитата

"Согласно запланированному решению Кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан россии", - сообщил Глава государства.

Ранее

Ранее Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан россии.

А недавно сказал, что считает, имеет достаточно возможностей, чтобы довести до положительного для украинцев результата инициативу по введению визового режима для россиян.

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