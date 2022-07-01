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Даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд россиян в Украину - Енин

Даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд россиян в Украину - Енин

Киев • УНН

 • 357396 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. С сегодняшнего дня в Украине начал действовать визовый режим с россией - теперь цель поездки каждому россиянину придется обосновывать заранее, а уже полученная виза не будет гарантировать пересечение границы. УНН пообщался о новых условиях пересечения границы для граждан страны-агрессора с первым заместителем министра внутренних дел Евгением Ениным.

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«Визовый режим позволит усилить безопасность нашего государства. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее», - говорит замминистра.

Детали

Так, по его словам, требования к организации работы по оформлению виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию установлены в соответствии с Правилами оформления виз. Этим вопросом занимается МИД.

Указанные требования устанавливают форму визовой анкеты, как и процедуру информационного взаимодействия государственных органов Украины при оформлении виз.

В целом субъектами информационного взаимодействия вместе с Министерством иностранных дел выступают Администрация Государственной пограничной службы Украины, Государственная миграционная служба Украины, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины.

Типы виз могут быть транзитными, краткосрочными и долгосрочными.

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«Мы должны ясно понимать кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины. Однако даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину», - сообщает собеседник.

Так, по его словам, владельцы визы должны соответствовать и другим условиям пересечения украинской границы – это в частности надлежащий паспортный документ, отсутствие запрета на въезд, подтвердить цель поездки и иметь надлежащее финансовое обеспечение. Пограничники обязательно будут их проверять.

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В случае обоснованных оснований считать визу полученной незаконным способом, она будет сразу отменена.

По словам Енина, россия и россияне «сделали все, чтобы их воспринимали как агрессоров».

По данным МВД, с 2014 года количество пересечений границы гражданами россии уменьшается. Данные по пересечению границы гражданами рф на въезд в Украину выглядят следующим образом:

– в 2013 году – 10,8 млн,
– 2014 – 2,5 млн,
– 2015-2019 – показатели колебались на уровне по 1,5 млн в год,
– 2020 – 400 тыс.,
– 2021 – 500 тыс.

«В 2022 году, особенно после 24 февраля, количество пересечений границы гражданами рф также существенно уменьшилось. Россияне могут пересечь границу только по очень обоснованным целям поездки в нашу страну, в частности для воссоединения семьи. К тому же по решению правительства Украины пункты пропуска на границе с рф и рб временно закрыты, откуда россияне чаще всего пересекали границу», - добавил замминистра.

Напомним

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией. Соответствующее постановление Кабинет министров одобрил 17 июня.

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