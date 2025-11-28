"Національний кешбек" за вересень в уряді обіцяють до кінця осені: що буде далі з виплатами і на що можна витратити

$42.190.11
48.870.08
ukenru
Ексклюзив
13:56 • 932 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 4274 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 3280 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 19139 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 16207 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 16145 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 27869 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18906 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17186 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14831 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
81%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 15852 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 16196 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 19040 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 18402 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 16972 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 932 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 10925 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 19139 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 17155 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 27869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Мухаммед ібн Салман
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Сумська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 20739 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 38097 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 58320 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 91114 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 106159 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"
Північний потік

"Національний кешбек" за вересень в уряді обіцяють до кінця осені: що буде далі з виплатами і на що можна витратити

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Мінекономіки спростувало інформацію про згортання програми "Національний кешбек", обіцяючи виплати за вересень 29-30 листопада. 3,8 млн українців отримають понад 598 млн гривень, які можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги та благодійність.

"Національний кешбек" за вересень в уряді обіцяють до кінця осені: що буде далі з виплатами і на що можна витратити

В уряді повторили спростування згортання державної програми "Національний кешбек", обіцяючи ще до кінця листопада нові виплати - за вересень - і перелічивши, на що можна витратити кошти, пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Виплата за програмою "Національний кешбек" за вересень відбудеться 29-30 листопада. Держава перерахує 3,8 млн українців сумарно понад 598 млн гривень, накопичених за покупки українських товарів у вересні

- повідомили в Мінекономіки.

Як зауважується, "виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня. Виплата за листопад – планово в кінці грудня. Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній".

Раніше в ЗМІ була поширена інформація про нібито згортання програми Національний кешбек. Ця інформація є неправдивою і не відповідає дійсності

Тим часом у вересні українці, як повідомляється, придбали товарів місцевого виробництва, внесених в програму, на суму понад 5,9 млрд грн. До Національного кешбеку долучилися нові компанії, і загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до понад 1870.

На що можна витратити гроші

Як вказано, кошти, отримані за програмою, можна витратити на:

  • комунальні послуги;
    • ліки;
      • книги;
        • поштові послуги;
          • благодійність.

            "Також невдовзі користувачі зможуть витратити Національний кешбек на харчові продукти українського виробництва (окрім підакцизних товарів)", - зазначили у Мінекономіки.

            Нагадаємо

            Раніше з посиланням на постанову Кабінету міністрів №1510 повідомлялося, що українцям можуть перестати нараховувати гроші за програмою "Національний кешбек" з травня 2026 року, у разі нестачі бюджетних коштів це може трапитися вже у січні.

            Юлія Шрамко

            СуспільствоЕкономіка
            Державний бюджет
            Кабінет Міністрів України
            Аптека
            благодійність
            Україна