"Національний кешбек" за вересень в уряді обіцяють до кінця осені: що буде далі з виплатами і на що можна витратити
Київ • УНН
Мінекономіки спростувало інформацію про згортання програми "Національний кешбек", обіцяючи виплати за вересень 29-30 листопада. 3,8 млн українців отримають понад 598 млн гривень, які можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги та благодійність.
В уряді повторили спростування згортання державної програми "Національний кешбек", обіцяючи ще до кінця листопада нові виплати - за вересень - і перелічивши, на що можна витратити кошти, пише УНН з посиланням на Мінекономіки.
Виплата за програмою "Національний кешбек" за вересень відбудеться 29-30 листопада. Держава перерахує 3,8 млн українців сумарно понад 598 млн гривень, накопичених за покупки українських товарів у вересні
Як зауважується, "виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня. Виплата за листопад – планово в кінці грудня. Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній".
Раніше в ЗМІ була поширена інформація про нібито згортання програми Національний кешбек. Ця інформація є неправдивою і не відповідає дійсності
Тим часом у вересні українці, як повідомляється, придбали товарів місцевого виробництва, внесених в програму, на суму понад 5,9 млрд грн. До Національного кешбеку долучилися нові компанії, і загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до понад 1870.
На що можна витратити гроші
Як вказано, кошти, отримані за програмою, можна витратити на:
- комунальні послуги;
- ліки;
- книги;
- поштові послуги;
- благодійність.
"Також невдовзі користувачі зможуть витратити Національний кешбек на харчові продукти українського виробництва (окрім підакцизних товарів)", - зазначили у Мінекономіки.
Нагадаємо
Раніше з посиланням на постанову Кабінету міністрів №1510 повідомлялося, що українцям можуть перестати нараховувати гроші за програмою "Національний кешбек" з травня 2026 року, у разі нестачі бюджетних коштів це може трапитися вже у січні.