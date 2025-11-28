"Національний кешбек" за вересень в уряді обіцяють до кінця осені: що буде далі з виплатами і на що можна витратити

В уряді повторили спростування згортання державної програми "Національний кешбек", обіцяючи ще до кінця листопада нові виплати - за вересень - і перелічивши, на що можна витратити кошти, пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Виплата за програмою "Національний кешбек" за вересень відбудеться 29-30 листопада. Держава перерахує 3,8 млн українців сумарно понад 598 млн гривень, накопичених за покупки українських товарів у вересні - повідомили в Мінекономіки.

Як зауважується, "виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня. Виплата за листопад – планово в кінці грудня. Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній".

Раніше в ЗМІ була поширена інформація про нібито згортання програми Національний кешбек. Ця інформація є неправдивою і не відповідає дійсності - вказали у Мінекономіки

Тим часом у вересні українці, як повідомляється, придбали товарів місцевого виробництва, внесених в програму, на суму понад 5,9 млрд грн. До Національного кешбеку долучилися нові компанії, і загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до понад 1870.

На що можна витратити гроші

Як вказано, кошти, отримані за програмою, можна витратити на:

комунальні послуги;

ліки;

книги;

поштові послуги;

благодійність.

"Також невдовзі користувачі зможуть витратити Національний кешбек на харчові продукти українського виробництва (окрім підакцизних товарів)", - зазначили у Мінекономіки.

Нагадаємо

Раніше з посиланням на постанову Кабінету міністрів №1510 повідомлялося, що українцям можуть перестати нараховувати гроші за програмою "Національний кешбек" з травня 2026 року, у разі нестачі бюджетних коштів це може трапитися вже у січні.