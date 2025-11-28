$42.190.11
Эксклюзив
13:08 • 594 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
11:00 • 13483 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 11443 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 13323 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 13946 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 24338 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18094 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 16950 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14631 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11945 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
"Национальный кэшбек" за сентябрь в правительстве обещают до конца осени: что будет дальше с выплатами и на что можно потратить

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Минэкономики опровергло информацию о сворачивании программы "Национальный кэшбек", обещая выплаты за сентябрь 29-30 ноября. 3,8 млн украинцев получат более 598 млн гривен, которые можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, почтовые услуги и благотворительность.

"Национальный кэшбек" за сентябрь в правительстве обещают до конца осени: что будет дальше с выплатами и на что можно потратить

В правительстве повторили опровержение сворачивания государственной программы "Национальный кэшбек", обещая еще до конца ноября новые выплаты - за сентябрь - и перечислив, на что можно потратить средства, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Выплата по программе "Национальный кэшбек" за сентябрь состоится 29-30 ноября. Государство перечислит 3,8 млн украинцев суммарно более 598 млн гривен, накопленных за покупки украинских товаров в сентябре

- сообщили в Минэкономики.

Как отмечается, "выплата средств за октябрь ожидается во второй декаде декабря. Выплата за ноябрь – планово в конце декабря. Выплата за декабрь состоится планово в феврале 2026 года и далее ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий".

Ранее в СМИ была распространена информация о якобы сворачивании программы Национальный кэшбек. Эта информация является ложной и не соответствует действительности

Тем временем в сентябре украинцы, как сообщается, приобрели товаров местного производства, внесенных в программу, на сумму более 5,9 млрд грн. К Национальному кэшбеку присоединились новые компании, и общее количество производителей и продавцов, участвующих в нем, выросло до более 1870.

На что можно потратить деньги

Как указано, средства, полученные по программе, можно потратить на:

  • коммунальные услуги;
    • лекарства;
      • книги;
        • почтовые услуги;
          • благотворительность.

            "Также вскоре пользователи смогут потратить Национальный кэшбек на пищевые продукты украинского производства (кроме подакцизных товаров)", - отметили в Минэкономики.

            Напомним

            Ранее со ссылкой на постановление Кабинета министров №1510 сообщалось, что украинцам могут перестать начислять деньги по программе "Национальный кэшбек" с мая 2026 года, в случае нехватки бюджетных средств это может произойти уже в январе.

            Юлия Шрамко

            ОбществоЭкономика
            Государственный бюджет
            Кабинет Министров Украины
            Аптека
            благотворительность
            Украина