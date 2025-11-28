"Национальный кэшбек" за сентябрь в правительстве обещают до конца осени: что будет дальше с выплатами и на что можно потратить

В правительстве повторили опровержение сворачивания государственной программы "Национальный кэшбек", обещая еще до конца ноября новые выплаты - за сентябрь - и перечислив, на что можно потратить средства, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Выплата по программе "Национальный кэшбек" за сентябрь состоится 29-30 ноября. Государство перечислит 3,8 млн украинцев суммарно более 598 млн гривен, накопленных за покупки украинских товаров в сентябре - сообщили в Минэкономики.

Как отмечается, "выплата средств за октябрь ожидается во второй декаде декабря. Выплата за ноябрь – планово в конце декабря. Выплата за декабрь состоится планово в феврале 2026 года и далее ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий".

Ранее в СМИ была распространена информация о якобы сворачивании программы Национальный кэшбек. Эта информация является ложной и не соответствует действительности - указали в Минэкономики

Тем временем в сентябре украинцы, как сообщается, приобрели товаров местного производства, внесенных в программу, на сумму более 5,9 млрд грн. К Национальному кэшбеку присоединились новые компании, и общее количество производителей и продавцов, участвующих в нем, выросло до более 1870.

На что можно потратить деньги

Как указано, средства, полученные по программе, можно потратить на:

коммунальные услуги;

лекарства;

книги;

почтовые услуги;

благотворительность.

"Также вскоре пользователи смогут потратить Национальный кэшбек на пищевые продукты украинского производства (кроме подакцизных товаров)", - отметили в Минэкономики.

Напомним

Ранее со ссылкой на постановление Кабинета министров №1510 сообщалось, что украинцам могут перестать начислять деньги по программе "Национальный кэшбек" с мая 2026 года, в случае нехватки бюджетных средств это может произойти уже в январе.