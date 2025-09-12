НАТО виявилося неготовим до російських дронових атак – Politico
Київ • УНН
Російські безпілотники з дерева та пінопласту прорвалися в повітряний простір Польщі, змусивши НАТО задіяти винищувачі F-35, літаки-заправники та систему Patriot. Це виявило дисбаланс між дешевою зброєю та дорогою відповіддю Альянсу.
Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.
Деталі
У середу над Польщею зафіксували щонайменше 19 дронів, частина з яких летіла у бік бази НАТО. П’ять апаратів були перехоплені лише після залучення багатомільярдного арсеналу: голландських F-35, італійського літака-розвідника, літака-заправника та німецької системи ППО Patriot.
Аналітики наголошують: така відповідь виявила слабке місце оборони НАТО. Дрони "Гербера", які є копіями іранських Shahed і коштують близько 10 тисяч доларів, змусили використовувати озброєння в сотні разів дорожче.
Щоразу піднімати F-16 чи F-35 для боротьби з такими дронами – це нежиттєздатно. НАТО потрібно розбудовувати ефективні системи протидії безпілотникам
Для порівняння, Україна збиває до 80–90% російських дронів, часто під час значно масштабніших атак. Натомість НАТО змогло знищити лише кілька апаратів із 19, що вторглися до польського неба.
Експерти розглядають цей інцидент як "військове і політичне випробування з боку росії", яке показало: сучасна система оборони Альянсу не пристосована до масованих атак дешевими дронами-камікадзе.
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.
19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.
Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після інциденту з російськими дронами, які порушили польський повітряний простір.