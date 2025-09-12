$41.210.09
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
07:34 • 4604 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 31120 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 35270 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 49480 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 74145 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
11 вересня, 14:49 • 39213 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30501 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
11 вересня, 14:08 • 50062 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17670 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 14:08 • 50062 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:48 • 132128 перегляди
НАТО виявилося неготовим до російських дронових атак – Politico

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Російські безпілотники з дерева та пінопласту прорвалися в повітряний простір Польщі, змусивши НАТО задіяти винищувачі F-35, літаки-заправники та систему Patriot. Це виявило дисбаланс між дешевою зброєю та дорогою відповіддю Альянсу.

НАТО виявилося неготовим до російських дронових атак – Politico

Російські безпілотники з дерева та пінопласту випробували обороноздатність НАТО, прорвавшись у повітряний простір Польщі. Для їх знищення союзникам довелося залучити винищувачі F-35, літаки-заправники та систему Patriot, що показало дисбаланс між дешевою зброєю кремля та дорогою відповіддю Альянсу.

Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

У середу над Польщею зафіксували щонайменше 19 дронів, частина з яких летіла у бік бази НАТО. П’ять апаратів були перехоплені лише після залучення багатомільярдного арсеналу: голландських F-35, італійського літака-розвідника, літака-заправника та німецької системи ППО Patriot.

Туск попередив про відповідь у разі атаки на Польщу12.09.25, 00:11 • 3032 перегляди

Аналітики наголошують: така відповідь виявила слабке місце оборони НАТО. Дрони "Гербера", які є копіями іранських Shahed і коштують близько 10 тисяч доларів, змусили використовувати озброєння в сотні разів дорожче.

Щоразу піднімати F-16 чи F-35 для боротьби з такими дронами – це нежиттєздатно. НАТО потрібно розбудовувати ефективні системи протидії безпілотникам 

– пояснила Ульріке Франке, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

Для порівняння, Україна збиває до 80–90% російських дронів, часто під час значно масштабніших атак. Натомість НАТО змогло знищити лише кілька апаратів із 19, що вторглися до польського неба.

Експерти розглядають цей інцидент як "військове і політичне випробування з боку росії", яке показало: сучасна система оборони Альянсу не пристосована до масованих атак дешевими дронами-камікадзе.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.  

19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після інциденту з російськими дронами, які порушили польський повітряний простір.

Степан Гафтко

