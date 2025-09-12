НАТО оказалось неготовым к российским дроновым атакам – Politico

Российские беспилотники из дерева и пенопласта испытали обороноспособность НАТО, прорвавшись в воздушное пространство Польши. Для их уничтожения союзникам пришлось задействовать истребители F-35, самолеты-заправщики и систему Patriot, что показало дисбаланс между дешевым оружием кремля и дорогим ответом Альянса.

Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

В среду над Польшей зафиксировали по меньшей мере 19 дронов, часть из которых летела в сторону базы НАТО. Пять аппаратов были перехвачены только после задействования многомиллиардного арсенала: голландских F-35, итальянского самолета-разведчика, самолета-заправщика и немецкой системы ПВО Patriot.

Аналитики подчеркивают: такой ответ выявил слабое место обороны НАТО. Дроны "Гербера", которые являются копиями иранских Shahed и стоят около 10 тысяч долларов, заставили использовать вооружение в сотни раз дороже.

Каждый раз поднимать F-16 или F-35 для борьбы с такими дронами – это нежизнеспособно. НАТО нужно развивать эффективные системы противодействия беспилотникам – объяснила Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Для сравнения, Украина сбивает до 80–90% российских дронов, часто во время значительно более масштабных атак. В то же время НАТО смогло уничтожить лишь несколько аппаратов из 19, вторгшихся в польское небо.

Эксперты рассматривают этот инцидент как "военное и политическое испытание со стороны россии", которое показало: современная система обороны Альянса не приспособлена к массированным атакам дешевыми дронами-камикадзе.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

Польша инвестирует в совместные с Украиной проекты по развитию антидроновых технологий и модернизации систем противовоздушной обороны. Это решение принято после инцидента с российскими дронами, которые нарушили польское воздушное пространство.