НАТО оказалось неготовым к российским дроновым атакам – Politico

$41.210.09
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
09:11 • 392 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 3324 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 4552 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 9204 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 33511 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 37207 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 50919 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 76833 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39670 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30710 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.8м/с
38%
756мм
Популярные новости
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 28026 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС12 сентября, 01:20 • 27670 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа12 сентября, 01:21 • 27895 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно03:57 • 6918 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 22361 просмотра
публикации
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 3302 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 76825 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 51904 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 68927 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 73082 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 25895 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 68927 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 35894 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 42401 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 107642 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Financial Times
9К720 Искандер

НАТО оказалось неготовым к российским дроновым атакам – Politico

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Российские беспилотники из дерева и пенопласта прорвались в воздушное пространство Польши, заставив НАТО задействовать истребители F-35, самолеты-заправщики и систему Patriot. Это выявило дисбаланс между дешевым оружием и дорогим ответом Альянса.

НАТО оказалось неготовым к российским дроновым атакам – Politico

Российские беспилотники из дерева и пенопласта испытали обороноспособность НАТО, прорвавшись в воздушное пространство Польши. Для их уничтожения союзникам пришлось задействовать истребители F-35, самолеты-заправщики и систему Patriot, что показало дисбаланс между дешевым оружием кремля и дорогим ответом Альянса.

Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

В среду над Польшей зафиксировали по меньшей мере 19 дронов, часть из которых летела в сторону базы НАТО. Пять аппаратов были перехвачены только после задействования многомиллиардного арсенала: голландских F-35, итальянского самолета-разведчика, самолета-заправщика и немецкой системы ПВО Patriot.

Туск предупредил об ответе в случае атаки на Польшу12.09.25, 00:11 • 3114 просмотров

Аналитики подчеркивают: такой ответ выявил слабое место обороны НАТО. Дроны "Гербера", которые являются копиями иранских Shahed и стоят около 10 тысяч долларов, заставили использовать вооружение в сотни раз дороже.

Каждый раз поднимать F-16 или F-35 для борьбы с такими дронами – это нежизнеспособно. НАТО нужно развивать эффективные системы противодействия беспилотникам 

– объяснила Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Для сравнения, Украина сбивает до 80–90% российских дронов, часто во время значительно более масштабных атак. В то же время НАТО смогло уничтожить лишь несколько аппаратов из 19, вторгшихся в польское небо.

Эксперты рассматривают этот инцидент как "военное и политическое испытание со стороны россии", которое показало: современная система обороны Альянса не приспособлена к массированным атакам дешевыми дронами-камикадзе.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.  

19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

Польша инвестирует в совместные с Украиной проекты по развитию антидроновых технологий и модернизации систем противовоздушной обороны. Это решение принято после инцидента с российскими дронами, которые нарушили польское воздушное пространство.

Степан Гафтко

Новости Мира
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
MIM-104 Patriot
Украина
F-16 Fighting Falcon
Польша