НАТО оказалось неготовым к российским дроновым атакам – Politico
Киев • УНН
Российские беспилотники из дерева и пенопласта прорвались в воздушное пространство Польши, заставив НАТО задействовать истребители F-35, самолеты-заправщики и систему Patriot. Это выявило дисбаланс между дешевым оружием и дорогим ответом Альянса.
Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.
Детали
В среду над Польшей зафиксировали по меньшей мере 19 дронов, часть из которых летела в сторону базы НАТО. Пять аппаратов были перехвачены только после задействования многомиллиардного арсенала: голландских F-35, итальянского самолета-разведчика, самолета-заправщика и немецкой системы ПВО Patriot.
Аналитики подчеркивают: такой ответ выявил слабое место обороны НАТО. Дроны "Гербера", которые являются копиями иранских Shahed и стоят около 10 тысяч долларов, заставили использовать вооружение в сотни раз дороже.
Каждый раз поднимать F-16 или F-35 для борьбы с такими дронами – это нежизнеспособно. НАТО нужно развивать эффективные системы противодействия беспилотникам
Для сравнения, Украина сбивает до 80–90% российских дронов, часто во время значительно более масштабных атак. В то же время НАТО смогло уничтожить лишь несколько аппаратов из 19, вторгшихся в польское небо.
Эксперты рассматривают этот инцидент как "военное и политическое испытание со стороны россии", которое показало: современная система обороны Альянса не приспособлена к массированным атакам дешевыми дронами-камикадзе.
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.
19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.
Польша инвестирует в совместные с Украиной проекты по развитию антидроновых технологий и модернизации систем противовоздушной обороны. Это решение принято после инцидента с российскими дронами, которые нарушили польское воздушное пространство.