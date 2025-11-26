$42.400.03
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 13309 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 25482 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 23095 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 15945 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 28105 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16138 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14155 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24132 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40954 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
НАТО та Україна запускають UNITE - Brave NATO для оборонних інновацій: який бюджет

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 634 перегляди

25 листопада 2025 року Україна та НАТО оголосили про запуск UNITE – Brave NATO, спільної програми з інновацій, технологій та інженерії. Перший конкурс програми, що проводиться Агентством НАТО зі зв'язку та інформації, зосередиться на протидії безпілотним авіаційним системам, посиленні ППО та безпеці зв'язку, з грантами до 10 мільйонів євро.

НАТО та Україна запускають UNITE - Brave NATO для оборонних інновацій: який бюджет

НАТО та Україна запускають нову спільну ініціативу для прискорення оборонних інновацій UNITE – Brave NATO, повідомили у пресслужбі Альянсу 26 листопада, пише УНН.

Деталі

"25 листопада 2025 року Україна та НАТО оголосили про запуск UNITE – Brave NATO, програми Україна-НАТО з інновацій, технологій та інженерії", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, UNITE – Brave NATO – це "перша спільна програма НАТО-Україна з масштабування прототипів та випробувань інноваційних технологій, які допомагають задовольнити вимоги оперативної сумісності". Координувати роботу з боку України буде кластер оборонних технологій України Brave1. НАТО обрало Агентство НАТО зі зв'язку та інформації (NCIA) для проведення першого конкурсу.

Перший конкурс, як вказано, буде зосереджений на "виведенні на передову нових інноваційних продуктів, спрямованих на протидію безпілотним авіаційним системам, посилення протиповітряної оборони та забезпечення безпеки зв'язку на передовій".

Команди компаній Альянсу та України матимуть право на спільні гранти на загальну суму 10 мільйонів євро, розподілені порівну НАТО та Україною

- зазначається у повідомленні Альянсу.

Компанії зможуть зареєструвати свою зацікавленість онлайн найближчим часом і згодом подати свої спільні заявки у лютому 2026 року, зазначили у НАТО.

"Після успішного пілотного конкурсу НАТО та Україна готові ще більше збільшити фінансування, до 50 мільйонів євро для UNITE – Brave NATO на 2026 рік. НАТО профінансує свій внесок через Комплексний пакет допомоги Україні (CAP), а Міністерство цифрової трансформації України подвоїть цю суму", - ідеться у повідомленні.

Майбутня діяльність UNITE – Brave NATO, як повідомляється, буде зосереджена на таких сферах, як:

  • протидіючі безпілотні авіаційні системи (c-UAS);
    • системи радіоелектронної розвідки (SIGINT);
      • надійна навігація в складних електромагнітних середовищах;
        • безпілотні наземні системи.

          Переможців першого конкурсу UNITE – Brave NATO буде оголошено навесні 2026 року на другому Форумі новаторів оборони НАТО-Україна (NATO-Ukraine Defence Innovators Forum).

          Альянс має наслідувати інновації України - Верховний головнокомандувач НАТО в Європі20.07.25, 03:02 • 11929 переглядiв

          Юлія Шрамко

