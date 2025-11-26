НАТО та Україна запускають UNITE - Brave NATO для оборонних інновацій: який бюджет

НАТО та Україна запускають нову спільну ініціативу для прискорення оборонних інновацій UNITE – Brave NATO, повідомили у пресслужбі Альянсу 26 листопада, пише УНН.

Деталі

"25 листопада 2025 року Україна та НАТО оголосили про запуск UNITE – Brave NATO, програми Україна-НАТО з інновацій, технологій та інженерії", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, UNITE – Brave NATO – це "перша спільна програма НАТО-Україна з масштабування прототипів та випробувань інноваційних технологій, які допомагають задовольнити вимоги оперативної сумісності". Координувати роботу з боку України буде кластер оборонних технологій України Brave1. НАТО обрало Агентство НАТО зі зв'язку та інформації (NCIA) для проведення першого конкурсу.

Перший конкурс, як вказано, буде зосереджений на "виведенні на передову нових інноваційних продуктів, спрямованих на протидію безпілотним авіаційним системам, посилення протиповітряної оборони та забезпечення безпеки зв'язку на передовій".

Команди компаній Альянсу та України матимуть право на спільні гранти на загальну суму 10 мільйонів євро, розподілені порівну НАТО та Україною - зазначається у повідомленні Альянсу.

Компанії зможуть зареєструвати свою зацікавленість онлайн найближчим часом і згодом подати свої спільні заявки у лютому 2026 року, зазначили у НАТО.

"Після успішного пілотного конкурсу НАТО та Україна готові ще більше збільшити фінансування, до 50 мільйонів євро для UNITE – Brave NATO на 2026 рік. НАТО профінансує свій внесок через Комплексний пакет допомоги Україні (CAP), а Міністерство цифрової трансформації України подвоїть цю суму", - ідеться у повідомленні.

Майбутня діяльність UNITE – Brave NATO, як повідомляється, буде зосереджена на таких сферах, як:

протидіючі безпілотні авіаційні системи (c-UAS);

системи радіоелектронної розвідки (SIGINT);

надійна навігація в складних електромагнітних середовищах;

безпілотні наземні системи.

Переможців першого конкурсу UNITE – Brave NATO буде оголошено навесні 2026 року на другому Форумі новаторів оборони НАТО-Україна (NATO-Ukraine Defence Innovators Forum).

