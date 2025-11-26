НАТО и Украина запускают UNITE - Brave NATO для оборонных инноваций: какой бюджет

НАТО и Украина запускают новую совместную инициативу по ускорению оборонных инноваций UNITE – Brave NATO, сообщили в пресс-службе Альянса 26 ноября, пишет УНН.

Детали

"25 ноября 2025 года Украина и НАТО объявили о запуске UNITE – Brave NATO, программы Украина-НАТО по инновациям, технологиям и инженерии", - говорится в сообщении.

Как указано, UNITE – Brave NATO – это "первая совместная программа НАТО-Украина по масштабированию прототипов и испытаний инновационных технологий, которые помогают удовлетворить требования оперативной совместимости". Координировать работу со стороны Украины будет кластер оборонных технологий Украины Brave1. НАТО выбрало Агентство НАТО по связи и информации (NCIA) для проведения первого конкурса.

Первый конкурс, как указано, будет сосредоточен на "выведении на передовую новых инновационных продуктов, направленных на противодействие беспилотным авиационным системам, усиление противовоздушной обороны и обеспечение безопасности связи на передовой".

Команды компаний Альянса и Украины будут иметь право на совместные гранты на общую сумму 10 миллионов евро, распределенные поровну НАТО и Украиной - отмечается в сообщении Альянса.

Компании смогут зарегистрировать свою заинтересованность онлайн в ближайшее время и впоследствии подать свои совместные заявки в феврале 2026 года, отметили в НАТО.

"После успешного пилотного конкурса НАТО и Украина готовы еще больше увеличить финансирование, до 50 миллионов евро для UNITE – Brave NATO на 2026 год. НАТО профинансирует свой вклад через Комплексный пакет помощи Украине (CAP), а Министерство цифровой трансформации Украины удвоит эту сумму", - говорится в сообщении.

Будущая деятельность UNITE – Brave NATO, как сообщается, будет сосредоточена на таких сферах, как:

противодействующие беспилотные авиационные системы (c-UAS);

системы радиоэлектронной разведки (SIGINT);

надежная навигация в сложных электромагнитных средах;

беспилотные наземные системы.

Победители первого конкурса UNITE – Brave NATO будут объявлены весной 2026 года на втором Форуме новаторов обороны НАТО-Украина (NATO-Ukraine Defence Innovators Forum).

Альянс должен следовать инновациям Украины - Верховный главнокомандующий НАТО в Европе