10:00 • 3828 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 11247 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 22672 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 20253 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 14699 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 26298 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 15677 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
26 ноября, 06:07 • 14052 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 24031 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40785 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
Эксклюзив
07:00 • 26286 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 47042 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 55740 просмотра
НАТО и Украина запускают UNITE - Brave NATO для оборонных инноваций: какой бюджет

Киев • УНН

 • 132 просмотра

25 ноября 2025 года Украина и НАТО объявили о запуске UNITE – Brave NATO, совместной программы по инновациям, технологиям и инженерии. Первый конкурс программы, проводимый Агентством НАТО по связи и информации, сосредоточится на противодействии беспилотным авиационным системам, усилении ПВО и безопасности связи, с грантами до 10 миллионов евро.

НАТО и Украина запускают UNITE - Brave NATO для оборонных инноваций: какой бюджет

НАТО и Украина запускают новую совместную инициативу по ускорению оборонных инноваций UNITE – Brave NATO, сообщили в пресс-службе Альянса 26 ноября, пишет УНН.

Детали

"25 ноября 2025 года Украина и НАТО объявили о запуске UNITE – Brave NATO, программы Украина-НАТО по инновациям, технологиям и инженерии", - говорится в сообщении.

Как указано, UNITE – Brave NATO – это "первая совместная программа НАТО-Украина по масштабированию прототипов и испытаний инновационных технологий, которые помогают удовлетворить требования оперативной совместимости". Координировать работу со стороны Украины будет кластер оборонных технологий Украины Brave1. НАТО выбрало Агентство НАТО по связи и информации (NCIA) для проведения первого конкурса.

Первый конкурс, как указано, будет сосредоточен на "выведении на передовую новых инновационных продуктов, направленных на противодействие беспилотным авиационным системам, усиление противовоздушной обороны и обеспечение безопасности связи на передовой".

Команды компаний Альянса и Украины будут иметь право на совместные гранты на общую сумму 10 миллионов евро, распределенные поровну НАТО и Украиной

- отмечается в сообщении Альянса.

Компании смогут зарегистрировать свою заинтересованность онлайн в ближайшее время и впоследствии подать свои совместные заявки в феврале 2026 года, отметили в НАТО.

"После успешного пилотного конкурса НАТО и Украина готовы еще больше увеличить финансирование, до 50 миллионов евро для UNITE – Brave NATO на 2026 год. НАТО профинансирует свой вклад через Комплексный пакет помощи Украине (CAP), а Министерство цифровой трансформации Украины удвоит эту сумму", - говорится в сообщении.

Будущая деятельность UNITE – Brave NATO, как сообщается, будет сосредоточена на таких сферах, как:

  • противодействующие беспилотные авиационные системы (c-UAS);
    • системы радиоэлектронной разведки (SIGINT);
      • надежная навигация в сложных электромагнитных средах;
        • беспилотные наземные системы.

          Победители первого конкурса UNITE – Brave NATO будут объявлены весной 2026 года на втором Форуме новаторов обороны НАТО-Украина (NATO-Ukraine Defence Innovators Forum).

          Альянс должен следовать инновациям Украины - Верховный главнокомандующий НАТО в Европе

          Юлия Шрамко

