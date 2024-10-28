NASA обирає 9 місць на Місяці для історичної місії "Артеміда III"
Київ • УНН
NASA визначила дев'ять потенційних регіонів для посадки місії "Артеміда III" біля Південного полюса Місяця. Це буде перша висадка людей у цьому регіоні, який може містити важливі ресурси, включаючи воду.
NASA готується до першої, за понад п’ять десятиліть, посадки екіпажу на Місяць. Наразі триває розгляд дев’яти потенційних регіонів посадки поблизу Південного полюса Місяця.
Пише УНН із посиланням на сайт National Aeronautics and Space Administration.
NASA продовжує розробку місії "Артеміда III", щоб доставити першу людську команду на Південний полюс Місяця. Нещодавно агентство вибрало дев’ять регіонів поблизу цієї недослідженої території як можливі місця посадки. Області будуть детально проаналізовані в наукових та інженерних дослідженнях з можливістю включення нових областей у майбутні місії.
Уточнені регіони посадки Артеміди III на Місяці без пріоритету:
Пік біля Cabeus B
Haworth
Масив Малаперт
Плато Монс Мутон
Монс Мутон
Nobile Rim 1
Nobile Rim 2
де Жерлаш Рим 2
Слейтерська рівнина
Ці регіони мають різноманітні геологічні характеристики та пропонують гнучкість для доступності місії. Південний полюс Місяця ніколи не досліджувався місією з екіпажем і містить постійно затінені зони, які можуть зберігати ресурси, зокрема воду.
Південний полюс Місяця — це зовсім інше середовище, ніж те, де ми приземлилися під час місій "Аполлон. .. Це пропонує доступ до деяких найстаріших ландшафтів Місяця, а також до холодних, затінених регіонів, які можуть містити воду та інші сполуки
Щоб вибрати ці регіони посадки, багатодисциплінарна група вчених та інженерів проаналізувала регіон Південного полюса Місяця. В процесі відбору брали до уваги науковий потенціал, наявність стартового вікна, придатність місцевості, можливості зв’язку із Землею та умови освітлення.
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Також необхідно було дослідити комбіновані траєкторні можливості ракети SLS (Space Launch System) NASA, космічного корабля "Оріон" і Starship HLS (Human Landing System) для забезпечення безпечних і доступних місць посадки.
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"Артеміс III стане першим випадком, коли астронавти висадяться в південній полярній області Місяця. Вони літатимуть на новому посадковому модулі в місцевість, унікальну з нашого минулого досвіду Аполлона. Пошук правильних місць для цього історичного моменту починається з визначення безпечних місць для цієї першої посадки, а потім спроби поєднати це з можливостями для науки з цього нового місця на Місяці", – повідомив Джейкоб Блічер, головний науковий співробітник NASA.
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