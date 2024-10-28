NASA выбирает 9 мест на Луне для исторической миссии «Артемида III»

NASA готовится к первой, за более чем пять десятилетий, посадке экипажа на Луну. Сейчас идет рассмотрение девяти потенциальных регионов посадки вблизи Южного полюса Луны.

Пишет УНН со ссылкой на сайт National Aeronautics and Space Administration.

NASA продолжает разработку миссии "Артемида III", чтобы доставить первую человеческую команду на Южный полюс Луны. Недавно агентство выбрало девять регионов вблизи этой неисследованной территории как возможные места посадки. Области будут детально проанализированы в научных и инженерных исследованиях с возможностью включения новых областей в будущие миссии.

Уточнены регионы посадки Артемиды III на Луне без приоритета:

Пик возле Cabeus B

Хоуорт

Массив Малаперт

Плато Монс Мутон

Монс Мутон

Нобиле Рим 1

Нобиле Рим 2

де Жерлаш Рим 2

Слейтерская равнина

Эти регионы имеют различные геологические характеристики и предлагают гибкость для доступности миссии. Южный полюс Луны никогда не исследовался миссией с экипажем и содержит постоянно затененные зоны, которые могут хранить ресурсы, в частности воду.

Южный полюс Луны - это совсем другая среда, чем та, где мы приземлились во время миссий "Аполлон". ... Это предлагает доступ к некоторым старейшим ландшафтам Луны, а также к холодным, затененным регионам, которые могут содержать воду и другие соединения - сказала Сара Нобл, руководитель исследования Луны Артемиды в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Чтобы выбрать эти регионы посадки, многодисциплинарная группа ученых и инженеров проанализировала регион Южного полюса Луны. В процессе отбора принимали во внимание научный потенциал, наличие стартового окна, пригодность местности, возможности связи с Землей и условия освещения.

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Также необходимо было исследовать комбинированные траекторные возможности ракеты SLS (Space Launch System) NASA, космического корабля "Орион" и Starship HLS (Human Landing System) для обеспечения безопасных и доступных мест посадки.

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"Артемис III станет первым случаем, когда астронавты высадятся в южной полярной области Луны. Они будут летать на новом посадочном модуле в местность, уникальную из нашего прошлого опыта Аполлона. Поиск правильных мест для этого исторического момента начинается с определения безопасных мест для этой первой посадки, а затем попытки совместить это с возможностями для науки из этого нового места на Луне", - сообщил Джейкоб Бличер, главный научный сотрудник NASA.

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