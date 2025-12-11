"Нарешті ми не боремося з цим наодинці": Орбан похвалив резонансну стратегію нацбезпеки США

$42.280.10
49.220.12
ukenru
11:59 • 134 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 296 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 3278 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 6708 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 19870 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 17502 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 19004 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 27492 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 41586 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 36624 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
90%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11 грудня, 02:22 • 21381 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США11 грудня, 02:57 • 28677 перегляди
ЦПД: контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій рф11 грудня, 03:31 • 10415 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo11 грудня, 04:03 • 24425 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 5974 перегляди
Публікації
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 6502 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 19873 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 36593 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 37897 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 44717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Лавров Сергій Вікторович
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 2474 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 20690 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 26544 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 22749 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 30969 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Опалення

"Нарешті ми не боремося з цим наодинці": Орбан похвалив резонансну стратегію нацбезпеки США

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повністю підтримав критику ЄС з боку США, назвавши її найважливішим документом останніх років. Він зазначив, що американці бачать економічний глухий кут та цивілізаційну кризу Європи.

"Нарешті ми не боремося з цим наодинці": Орбан похвалив резонансну стратегію нацбезпеки США

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив повну підтримку критиці ЄС з боку США останніми днями, зазначивши, що вона добре відображає "цивілізаційний занепад, проти якого ми в Угорщині боремося вже п’ятнадцять років". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У повідомленні на платформі X Орбан зазначив, що нова національна стратегія США з безпеки "є найважливішим і найцікавішим документом останніх років", оскільки "вона говорить про Брюссель тим самим тоном, яким адміністрація Байдена та Брюссель говорили про нас — що посієш, те й пожнеш".

"Американці також бачать, що Європа зіткнулася зі стіною довгого економічного глухого кута. Слабкий союзник не може себе захистити і на нього не можна покластися в міжнародних справах. Вони бачать і цивілізаційну кризу Європи. Вони бачать, що цивілізаційні цінності Європи, демократія та вільний ринок — усе це під загрозою", — додав він.

Орбан також зазначив, що позиція США помітила: "Європейські ліберали спалили мережу відносин, яка колись існувала з росією, і це була помилка".

" Америка чітко розуміє занепад Європи. Вони бачать цивілізаційний занепад, проти якого ми в Угорщині боремося вже п’ятнадцять років. Нарешті ми не боремося з цим наодинці", — підсумував Орбан.

Нагадаємо

Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.

росія позитивно оцінила формулювання в оновленій стратегії нацбезпеки США щодо нерозширення НАТО. Проте, кремль буде уважно стежити за практичною реалізацією документа.

"Єдність ЄС суперечить інтересам США": єврокомісар вказав на геополітичну гру Вашингтона після публікації нової стратегії безпеки10.12.25, 17:05 • 2978 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Соціальна мережа
The Guardian
Європейський Союз
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Угорщина