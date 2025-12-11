"Нарешті ми не боремося з цим наодинці": Орбан похвалив резонансну стратегію нацбезпеки США
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повністю підтримав критику ЄС з боку США, назвавши її найважливішим документом останніх років. Він зазначив, що американці бачать економічний глухий кут та цивілізаційну кризу Європи.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив повну підтримку критиці ЄС з боку США останніми днями, зазначивши, що вона добре відображає "цивілізаційний занепад, проти якого ми в Угорщині боремося вже п’ятнадцять років". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
У повідомленні на платформі X Орбан зазначив, що нова національна стратегія США з безпеки "є найважливішим і найцікавішим документом останніх років", оскільки "вона говорить про Брюссель тим самим тоном, яким адміністрація Байдена та Брюссель говорили про нас — що посієш, те й пожнеш".
"Американці також бачать, що Європа зіткнулася зі стіною довгого економічного глухого кута. Слабкий союзник не може себе захистити і на нього не можна покластися в міжнародних справах. Вони бачать і цивілізаційну кризу Європи. Вони бачать, що цивілізаційні цінності Європи, демократія та вільний ринок — усе це під загрозою", — додав він.
Орбан також зазначив, що позиція США помітила: "Європейські ліберали спалили мережу відносин, яка колись існувала з росією, і це була помилка".
" Америка чітко розуміє занепад Європи. Вони бачать цивілізаційний занепад, проти якого ми в Угорщині боремося вже п’ятнадцять років. Нарешті ми не боремося з цим наодинці", — підсумував Орбан.
Нагадаємо
Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.
росія позитивно оцінила формулювання в оновленій стратегії нацбезпеки США щодо нерозширення НАТО. Проте, кремль буде уважно стежити за практичною реалізацією документа.
