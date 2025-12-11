"Наконец-то мы не боремся с этим в одиночку": Орбан похвалил резонансную стратегию нацбезопасности США

$42.280.10
11:59 • 188 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 404 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 3440 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 6986 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 20137 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 17614 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 19100 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 27534 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 41621 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 36631 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Популярные новости
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 22045 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США11 декабря, 02:57 • 29390 просмотра
ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ11 декабря, 03:31 • 11151 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 25182 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 6586 просмотра
публикации
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 6832 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 20137 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 36729 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 38029 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 44864 просмотра
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 2604 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 20748 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 26602 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 22803 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 31024 просмотра
"Наконец-то мы не боремся с этим в одиночку": Орбан похвалил резонансную стратегию нацбезопасности США

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полностью поддержал критику ЕС со стороны США, назвав ее важнейшим документом последних лет. Он отметил, что американцы видят экономический тупик и цивилизационный кризис Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил полную поддержку критике ЕС со стороны США в последние дни, отметив, что она хорошо отражает "цивилизационный упадок, против которого мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В сообщении на платформе X Орбан отметил, что новая национальная стратегия США по безопасности "является важнейшим и интереснейшим документом последних лет", поскольку "она говорит о Брюсселе тем же тоном, каким администрация Байдена и Брюссель говорили о нас — что посеешь, то и пожнешь".

"Американцы также видят, что Европа столкнулась со стеной долгого экономического тупика. Слабый союзник не может себя защитить и на него нельзя положиться в международных делах. Они видят и цивилизационный кризис Европы. Они видят, что цивилизационные ценности Европы, демократия и свободный рынок — все это под угрозой", — добавил он.

Орбан также отметил, что позиция США заметила: "Европейские либералы сожгли сеть отношений, которая когда-то существовала с россией, и это была ошибка".

"Америка четко понимает упадок Европы. Они видят цивилизационный упадок, против которого мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет. Наконец мы не боремся с этим в одиночку", — подытожил Орбан.

Напомним

Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает возобновление отношений с россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.

россия положительно оценила формулировки в обновленной стратегии нацбезопасности США относительно нерасширения НАТО. Однако, кремль будет внимательно следить за практической реализацией документа.

