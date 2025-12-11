Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил полную поддержку критике ЕС со стороны США в последние дни, отметив, что она хорошо отражает "цивилизационный упадок, против которого мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В сообщении на платформе X Орбан отметил, что новая национальная стратегия США по безопасности "является важнейшим и интереснейшим документом последних лет", поскольку "она говорит о Брюсселе тем же тоном, каким администрация Байдена и Брюссель говорили о нас — что посеешь, то и пожнешь".

"Американцы также видят, что Европа столкнулась со стеной долгого экономического тупика. Слабый союзник не может себя защитить и на него нельзя положиться в международных делах. Они видят и цивилизационный кризис Европы. Они видят, что цивилизационные ценности Европы, демократия и свободный рынок — все это под угрозой", — добавил он.

Орбан также отметил, что позиция США заметила: "Европейские либералы сожгли сеть отношений, которая когда-то существовала с россией, и это была ошибка".

"Америка четко понимает упадок Европы. Они видят цивилизационный упадок, против которого мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет. Наконец мы не боремся с этим в одиночку", — подытожил Орбан.

Напомним

Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает возобновление отношений с россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.

россия положительно оценила формулировки в обновленной стратегии нацбезопасности США относительно нерасширения НАТО. Однако, кремль будет внимательно следить за практической реализацией документа.

"Единство ЕС противоречит интересам США": еврокомиссар указал на геополитическую игру Вашингтона после публикации новой стратегии безопасности