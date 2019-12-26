Напередодні новорічного застілля: експерти розповіли про способи уникнути похмілля

Повечеряйте

Те, що в пиві й вині є калорії, не означає, що ці напої зійдуть за вечерю. Вживання алкоголю на порожній шлунок допомагає йому всмоктуватися в кров швидше. Тому експерти радять не нехтувати різноманітністю новорічних страв. Головне — дотримуватися культури харчування: щільна пізня вечеря без майонезних салатів, але зі стравами з м’яса або птиці, і обов’язково — зі складними вуглеводами.

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Визначтеся з напоями

Є переконання, що не можна змішувати різні види алкоголю — це посилює похмілля. І цей факт — сумнівний. При цьому точно відомо, що темні напої на зразок рому або червоного вина містять більше конгенерів — речовин, що виникають в результаті ферментації (ацетон, ацетальдегід, сивушні масла, таніни). Конгенери роблять похмілля важчим, тому краще замість віскі обмежитися порцією горілки, джина або білого вина.

Вибирайте якість, а не кількість

Нема чого “дегустувати” нове бренді невідомого виробника, акційне вино або анісову горілку, привезену знайомими з відпустки. Вибирайте якісний перевірений алкоголь: так ви, швидше за все, не втратите зв’язок між кількістю випитого і вашим станом. Плюс хорошого спиртного ще й в тому, що воно, як правило, проходить більше етапів дистиляції, тому містить менше підступних конгенерів, через які нам потім так погано.

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Пийте воду

Вода гарантовано полегшить похмільний головний біль на ранок. Тканини, що оточують мозок, складаються переважно з води, і вважається, що при зневодненні, до якого незмінно призводить спиртне, ці тканини “стискаються” і викликають те саме відчуття тиску в голові. Тому, після кожного алкогольного напою випивайте склянку чистої води: це допоможе уникнути ниючий біль в голові і в усьому тілі.

Не паліть

В рамках дослідження протягом восьми тижнів 113 студентів щодня відзначали кількість вживаного алкоголю і сигарет, а також свої симптоми похмілля. В результаті виявилося, що на тлі випивки в чималих кількостях куріння серйозно ускладнювало ризик і тяжкість похмілля. Що ж, ще один привід відмовитися від цієї шкідливої звички і почати новий рік в здоровому режимі.

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Як писав УНН, напередодні свят, на ринку зростає кількість нелегального алкоголю. Щоб не купити підробку і не потрапити в лікарню, експерти радять довіряти надійним точкам продажу алкоголю, звертати увагу на наявність акцизної марки, і ніколи не купувати напої з рук.

Відзначимо, що до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).