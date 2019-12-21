Чёрная водка и голубое вино: чем удивить гостей на новогодних праздниках

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На пороге — новый 2020 год, и многие встретят его дома, в кругу семьи и близких людей. Обязательным атрибутом праздничного стола являются алкогольные напитки. Водка, вино, коньяк или шампанское — все зависит от вкусовых предпочтений потребителя. Но есть алкогольные напитки, которые смогут удивить любого гурмана. О них — в материале УНН.