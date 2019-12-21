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Чорна горілка і блакитне вино: чим здивувати гостей на новорічні свята

Чорна горілка і блакитне вино: чим здивувати гостей на новорічні свята

Київ • УНН

 • 50831 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. На порозі - новий 2020 рік, і багато зустрінуть його вдома, у колі сім'ї і близьких людей. Обов'язковим атрибутом святкового столу є алкогольні напої. Горілка, вино, коньяк або шампанське - все залежить від смакових уподобань споживача. Але є алкогольні напої, які зможуть здивувати будь-якого гурмана. Про них - в матеріалі УНН.

Блакитне вино

Цей напій з’явився відносно недавно і швидко привернув увагу дегустаторів. Вперше на ринок його випустила іспанська компанія Gik. Новинка викликала справжній ажіотаж, і сьогодні вона продається в 25 країнах, в тому числі — і в Україні.

Смакові якості даного вина оцінюють по-різному. Деякі дегустатори відзначають, що смак напою є досить посереднім, інші ж — дали йому оцінку “незадовільно”. Так чи інакше, але пляшка блакитного вина на святковому столі точно не залишить без уваги гостей вашого бенкету.

Синє шампанське

Напій — теж іспанського виробництва, і навіть нагадує чимось на смак вищезазначене блакитне вино. Продається в пляшках об’ємом 750 мл., Має 8-12% оборотів.

Синє шампанське вийшло на ринок трохи пізніше — в 2017 році. Але сьогодні в відкритих джерелах відгуків споживачів про нього, трохи.

Чорна горілка

Мова про напій PRIME Black Carbon, який є предметом гордості відомого вітчизняного горілчаного бренду PRIME. Напій випускається у фірмовій пляшці PRIMЕ. Фішкою дизайну є її особлива чорна карбонова обробка, добре знайома шанувальникам преміальних авто.

Чорна горілка PRIME Black Carbon з’явилася на українському ринку в кінці грудня 2018 року, як лімітована серія, розроблена спеціально до новорічних свят. Але незвичайна горілка припала до смаку українцям. І, будучи спочатку лімітованою новорічною колекцією, тепер стала постійною лінійкою виробника.

PRIME Black Carbon можна придбати в багатьох мережевих магазинах України за ціною близько 100 грн.

Споживачі в соцмережах відзначають, що напій має м’який смак, незвичайний вид.

А багато хто вибирає чорну українську горілку в якості основи для приготування різних коктейлів. Один з рецептів таких коктейлів УНН знайшов на сторінці бренду в соцмережі Instagram.

Коктейль в приготуванні досить простий: потрібно змішати горілку PRIME Black Carbon з лимонним соком, додати ягідний сироп і сироп ожини. Також напій, який буде подаватися до святкового столу, можна прикрасити базиліком.

Як писав УНН, на передодні свят, на ринку зростає кількість нелегального алкоголю. Щоб не купити підробку і не потрапити в лікарню, експерти радять довіряти надійним точкам продажу алкоголю, звертати увагу на наявність акцизний марки, і ніколи не купувати напої з рук.

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