В канун новогоднего застолья: эксперты рассказали о способах избежать похмелья

Поужинайте

То, что в пиве и вине есть калории, не значит, что эти напитки сойдут за ужин. Употребление алкоголя на пустой желудок помогает ему всасываться в кровь быстрее. Поэтому эксперты советуют не пренебрегать разнообразием новогодних блюд. Главное — соблюдать культуру питания: плотный поздний ужин без майонезных салатов, но с блюдами из мяса или птицы, и обязательно — со сложными углеводами.

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Определитесь с напитками

Есть убеждение, что нельзя смешивать разные виды алкоголя — это усугубляет похмелье. И этот факт — сомнительный. При этом точно известно, что темные напитки вроде рома или красного вина содержат больше конгенеров — веществ, возникающих в результате ферментации (ацетон, ацетальдегид, сивушные масла, танины). Конгенеры делают похмелье тяжелее, поэтому лучше вместо виски ограничиться порцией водки, джина или белого вина.

Выбирайте качество, а не количество

Незачем “дегустировать” новое бренди неизвестного производителя, акционное вино или анисовую водку, привезённую знакомыми из отпуска. Выбирайте качественный проверенный алкоголь: так вы, скорее всего, не утратите связь между количеством выпитого и вашим состоянием. Плюс хорошего спиртного ещё и в том, что оно, как правило, проходит больше этапов дистилляции, потому содержит меньше коварных конгенеров, из-за которых нам потом так плохо.

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Пейте воду

Вода гарантированно облегчит похмельную головную боль наутро. Ткани, окружающие мозг, состоят преимущественно из воды, и считается, что при обезвоживании, к которому неизменно приводит спиртное, эти ткани “сжимаются” и вызывают то самое ощущение давления в голове. Поэтому, после каждого алкогольного напитка выпивайте стакан чистой воды: это поможет избежать ноющей боли в голове и во всем теле.

Не курите

В рамках исследования в течение восьми недель 113 студентов ежедневно отмечали количество употребляемого алкоголя и сигарет, а также свои симптомы похмелья. В результате оказалось, что на фоне выпивки в немалых количествах курение серьёзно усугубляло риск и тяжесть похмелья. Что ж, ещё один повод отказаться от этой вредной привычки и начать новый год в здоровом режиме.

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Как писал УНН, в канун праздников, на рынке возрастает количество нелегального алкоголя. Чтобы не купить подделку и не попасть в больницу, эксперты советуют доверять надёжным точкам продажи алкоголя, обращать внимание на наличие акцизный марки, и никогда не покупать напитки с рук.

Отметим, что к ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся такие ликероводочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).