Найбільший за всю історію програми: коли почнуть нараховувати Нацкешбек за серпень

Ексклюзив
15:21 • 6196 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 11572 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 10767 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 20528 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 15822 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 23149 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 13576 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 21814 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11638 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10628 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 28563 перегляди
Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковціPhoto11:07 • 5076 перегляди
"Укрпошта" запускає власні поштомати з унікальними функціями: що чекає на українців11:19 • 3808 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 14093 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 12468 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 20528 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 23149 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 21814 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 60715 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 61061 перегляди
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сумська область
Київська область
Кіровоградська область
Польща
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 12535 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 14156 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 29990 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 34545 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 35866 перегляди
Дія (сервіс)
The New York Times
MIM-104 Patriot
Золото
E-6 Mercury

Найбільший за всю історію програми: коли почнуть нараховувати Нацкешбек за серпень

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Виплати Національного кешбеку за серпень скоро почнуть нараховувати, що стане найбільшим кешбеком за всю історію програми. Для цього уряд виділив 2,4 млрд грн з резервного фонду держбюджету.

Найбільший за всю історію програми: коли почнуть нараховувати Нацкешбек за серпень

Виплати Національного кешбеку за серпень скоро почнуть нараховувати. Це буде найбільший кешбек за всю історію програми. Про це повідомляє пресслужба "Дії", передає УНН.

Чекаєте виплату Національного кешбеку за серпень? Вона вже в дорозі. Дієві, маємо хорошу новину: Національний кешбек скоро буде на вашій картці. Зараз триває завершальний етап обробки платежів у системі, що нараховує виплату 

- повідомили в “Дії”.

Зазначається, що це буде найбільший кешбек за всю історію програми.

Щоб його зарахувати, система обробляє мільйони транзакцій, тому потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай 

- додали в “Дії”.

Нагадаємо

Уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком та 200 млн грн для виплат за програмою компенсацій вартості української промислової техніки.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Дія (сервіс)