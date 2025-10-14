Найбільший за всю історію програми: коли почнуть нараховувати Нацкешбек за серпень
Київ • УНН
Виплати Національного кешбеку за серпень скоро почнуть нараховувати, що стане найбільшим кешбеком за всю історію програми. Для цього уряд виділив 2,4 млрд грн з резервного фонду держбюджету.
Виплати Національного кешбеку за серпень скоро почнуть нараховувати. Це буде найбільший кешбек за всю історію програми. Про це повідомляє пресслужба "Дії", передає УНН.
Чекаєте виплату Національного кешбеку за серпень? Вона вже в дорозі. Дієві, маємо хорошу новину: Національний кешбек скоро буде на вашій картці. Зараз триває завершальний етап обробки платежів у системі, що нараховує виплату
Зазначається, що це буде найбільший кешбек за всю історію програми.
Щоб його зарахувати, система обробляє мільйони транзакцій, тому потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай
Нагадаємо
Уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком та 200 млн грн для виплат за програмою компенсацій вартості української промислової техніки.