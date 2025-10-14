Крупнейший за всю историю программы: когда начнут начислять Нацкешбэк за август

$41.610.01
Эксклюзив
15:21 • 5412 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 10816 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 10262 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 19661 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 15437 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 22652 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 13512 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 21480 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 11623 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 10621 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Популярные новости
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября14 октября, 06:48 • 18372 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 28072 просмотра
Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученыеPhoto11:07 • 4050 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 13298 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 11730 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 19656 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 22650 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 21477 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 60406 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 60750 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 11913 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 13480 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 29777 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 34340 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 35666 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Золото
E-6 Mercury

Крупнейший за всю историю программы: когда начнут начислять Нацкешбэк за август

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Выплаты Национального кешбэка за август скоро начнут начислять, что станет крупнейшим кешбэком за всю историю программы. Для этого правительство выделило 2,4 млрд грн из резервного фонда госбюджета.

Крупнейший за всю историю программы: когда начнут начислять Нацкешбэк за август

Выплаты Национального кэшбэка за август скоро начнут начислять. Это будет самый большой кэшбэк за всю историю программы. Об этом сообщает пресс-служба "Дії", передает УНН.

Ждете выплату Национального кэшбэка за август? Она уже в пути. Действенные, есть хорошая новость: Национальный кэшбэк скоро будет на вашей карте. Сейчас идет завершающий этап обработки платежей в системе, начисляющей выплату 

- сообщили в "Дії".

Отмечается, что это будет самый большой кэшбэк за всю историю программы.

Чтобы его зачислить, система обрабатывает миллионы транзакций, поэтому нужно немного больше времени, чем обычно 

- добавили в "Дії".

Напомним

Правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 2,4 млрд грн для выплат по национальному кэшбэку и 200 млн грн для выплат по программе компенсаций стоимости украинской промышленной техники.

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Дія (сервис)