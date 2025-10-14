Крупнейший за всю историю программы: когда начнут начислять Нацкешбэк за август
Киев • УНН
Выплаты Национального кешбэка за август скоро начнут начислять, что станет крупнейшим кешбэком за всю историю программы. Для этого правительство выделило 2,4 млрд грн из резервного фонда госбюджета.
Выплаты Национального кэшбэка за август скоро начнут начислять. Это будет самый большой кэшбэк за всю историю программы. Об этом сообщает пресс-служба "Дії", передает УНН.
Ждете выплату Национального кэшбэка за август? Она уже в пути. Действенные, есть хорошая новость: Национальный кэшбэк скоро будет на вашей карте. Сейчас идет завершающий этап обработки платежей в системе, начисляющей выплату
Отмечается, что это будет самый большой кэшбэк за всю историю программы.
Чтобы его зачислить, система обрабатывает миллионы транзакций, поэтому нужно немного больше времени, чем обычно
Напомним
Правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 2,4 млрд грн для выплат по национальному кэшбэку и 200 млн грн для выплат по программе компенсаций стоимости украинской промышленной техники.