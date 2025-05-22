Найбільше нафтове родовище США опинилося під загрозою масштабної екологічної катастрофи - Bloomberg

Надмірна утилізація стічних вод на найбільшому нафтовому родовищі у США (Пермський басейн (Permian Basin), Техас) призвела до підвищення підземного тиску у породах. Це може спричинити масштабне екологічне лихо та стати перешкодою для подальшого видобутку нафти на родовищі. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Регулятори Техасу попередили менеджмент компаній-нафтовидобувачів, що отруйні стічні води від фрекінгу в найбільшому нафтовому басейні США спричиняють збільшення підземного тиску. Якщо проблему оперативно не вирішити, це призведе до екологічної катастрофи та припинення видобувних робіт у басейні.

Сланцеві нафтові свердловини в Пермському басейні генерують мільйони кубів води, отруєної хімікатами, яку бурильники потім закачують назад у землю. Землевласники та активісти роками заявляють, що цей процес призводить до токсичних витоків. Тепер же офіційний регулятор нафтогазової галузі штату визнав масштаби проблеми і готує стримувальні обмеження, щоб попередити катастрофу.

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Обмеження від регулятора збільшать витрати на видобуток сирої нафти, що викличе подальше зростання цін на пальне у США, пише видання.

Серед компаній, які отримали попередження від комісії-регулятора - Chevron Corp. , BP Plc та Coterra Energy Inc., а також Waterbridge Operating LLC та NGL Energy Partners. Повідомлення отримали всі компанії, які подають заявки на нові свердловини для очищення стічних вод.

Доповнення

Виробники почали закачувати більше води в неглибокі скельні утворення приблизно п'ять років тому, після того, як було виявлено, що закачування її глибоко під поверхню викликає землетруси. Але зараз обсяги настільки великі, що брудна вода прориває свердловини та призводить до спучування та розривів ґрунту, загрожуючи забрудненням питних систем для людей та худоби.

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Обмеження як на глибокі, так і на неглибокі зони закачування можуть означати, що виробникам доведеться відкачувати свої стічні води далі, збільшувати обсяги переробки або платити за їхнє очищення. Усі ці варіанти призведуть до збільшення затратності подальшого розроблення родовища у Пермському басейні, на який припадає понад половина загального видобутку сирої нафти в Америці.

Це буде черговий удар по американських виробниках, які вже борються зі змінами цін на нафту та скороченням кількості першокласних бурових майданчиків, незважаючи на обіцянку президента Дональда Трампа посилити "енергетичне домінування" США, підтримуючи викопне паливо.

Нагадаємо

Ціни на нафту на глобальних ринках падають після негативного звіту уряду США щодо поставок сирої нафти.