Крупнейшее нефтяное месторождение США оказалось под угрозой масштабной экологической катастрофы - Bloomberg

Чрезмерная утилизация сточных вод на крупнейшем нефтяном месторождении в США (Пермский бассейн (Permian Basin), Техас) привела к повышению подземного давления в породах. Это может привести к масштабному экологическому бедствию и стать препятствием для дальнейшей добычи нефти на месторождении. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Регуляторы Техаса предупредили менеджмент компаний-нефтедобытчиков, что ядовитые сточные воды от фрекинга в крупнейшем нефтяном бассейне США приводят к увеличению подземного давления. Если проблему оперативно не решить, это приведет к экологической катастрофе и прекращению добывающих работ в бассейне.

Сланцевые нефтяные скважины в Пермском бассейне генерируют миллионы кубов воды, отравленной химикатами, которую бурильщики затем закачивают обратно в землю. Землевладельцы и активисты годами заявляют, что этот процесс приводит к токсичным утечкам. Теперь же официальный регулятор нефтегазовой отрасли штата признал масштабы проблемы и готовит сдерживающие ограничения, чтобы предупредить катастрофу.

Ограничения от регулятора увеличат затраты на добычу сырой нефти, что вызовет дальнейший рост цен на топливо в США, пишет издание.

Среди компаний, получивших предупреждение от комиссии-регулятора - Chevron Corp. , BP Plc и Coterra Energy Inc., а также Waterbridge Operating LLC и NGL Energy Partners. Уведомление получили все компании, подающие заявки на новые скважины для очистки сточных вод.

Дополнение

Производители начали закачивать больше воды в неглубокие скальные образования примерно пять лет назад, после того, как было обнаружено, что закачка ее глубоко под поверхность вызывает землетрясения. Но сейчас объемы настолько велики, что грязная вода прорывает скважины и приводит к вспучиванию и разрывам почвы, угрожая загрязнением питьевых систем для людей и скота.

Ограничения как на глубокие, так и на неглубокие зоны закачки могут означать, что производителям придется откачивать свои сточные воды дальше, увеличивать объемы переработки или платить за их очистку. Все эти варианты приведут к увеличению затратности дальнейшей разработки месторождения в Пермском бассейне, на который приходится более половины общей добычи сырой нефти в Америке.

Это будет очередной удар по американским производителям, которые уже борются с изменениями цен на нефть и сокращением количества первоклассных буровых площадок, несмотря на обещание президента Дональда Трампа усилить "энергетическое доминирование" США, поддерживая ископаемое топливо.

Напомним

Цены на нефть на глобальных рынках падают после негативного отчета правительства США относительно поставок сырой нефти.