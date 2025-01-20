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Трамп планує використати надзвичайні повноваження в енергетиці - Bloomberg

Трамп планує використати надзвичайні повноваження в енергетиці - Bloomberg

Київ • УНН

 • 25043 перегляди

Дональд Трамп готується застосувати надзвичайні повноваження для збільшення внутрішнього виробництва енергоносіїв. Новий план передбачає скасування кліматичних норм Байдена та розширення видобутку нафти і газу.

Обраний президент США Дональд Трамп готовий застосувати надзвичайні повноваження в межах свого плану щодо вивільнення внутрішнього виробництва енергоносіїв, одночасно намагаючись згорнути дії президента Джо Байдена щодо боротьби зі зміною клімату, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Цей крок, як повідомляється, має бути однією з низки дій, які Трамп здійснить - за кілька годин після присяги у понеділок - для виконання передвиборчих обіцянок щодо збільшення внутрішнього виробництва енергоносіїв. Обраний президент готовий форсувати зміни в політиці, які дозволять розробляти нові родовища нафти і газу на федеральних землях, одночасно спрямовуючи скасування кліматичних норм епохи Байдена, заявили джерела.

Хоча багато дій виконавчої влади просто започаткують тривалий процес регулювання, вони повинні торкнутися всього спектру енергетичної галузі США, від нафтових родовищ до автосалонів. Вони також підкреслюють рішучості Трампа переорієнтувати політику федерального уряду на видобуток нафти і газу, що є різким поворотом від зусиль Байдена щодо обмеження викопного палива, вказує видання.

Не відразу стало зрозуміло, як використовуватиметься оголошення таких заходів в енергетиці, хоча президент, як зазначається, може розблокувати особливі повноваження щодо транспортування сирої нафти та використовувати повноваження для управління змінами у тому, як виробляється та передається електроенергія.

Під час передвиборної кампанії Трамп присягнув, що оголосить національний надзвичайний стан в енергетиці, заявивши, що це необхідно для збільшення виробництва та задоволення попиту, що зростає, через швидке впровадження штучного інтелекту. 

"Ми збираємося використовувати наші надзвичайні повноваження, щоб дозволити країнам, підприємцям та людям з великими грошима будувати великі заводи, заводи ШІ, - сказав Трамп. - Нам потрібно вдвічі більше енергії, ніж ми вже маємо, і зрештою її буде більше".

Згідно з звітом Brennan Center for Justice, оголошення надзвичайного стану в країні дозволяє президенту США задіяти до 150 спеціальних повноважень, які зазвичай призначені для реагування на урагани, терористичні атаки та інші непередбачені події.

Однак не відразу стає зрозумілим, чи зможе Трамп успішно використовувати їх для досягнення цілі будівництва більшої кількості електростанцій. Під час свого першого терміну він намагався використати спеціальні повноваження, щоб не допустити закриття нерентабельних вугільних та атомних електростанцій по всій країні, вдавшись до надзвичайних повноважень, передбачених у федеральному законі про енергетику, які зазвичай зарезервовані для стихійних лих та інших криз. Зрештою, від цих зусиль відмовилися, зазначає видання.

Це, як зауважується, стало б серйозним зрушенням у Вашингтоні, де екологи роками чинили тиск на Байдена, щоб той оголосив надзвичайний стан у зв'язку зі зміною клімату, використовуючи це оголошення для зупинення експорту нафти та, можливо, навіть для стримування внутрішніх поставок сирої нафти.

Очікується, що Трамп скористається виконавчою владою, щоб зняти мораторій на нові ліцензії США на експорт скрапленого природного газу, виконавши передвиборчу обіцянку скасувати захід, ухвалений Байденом, і наказати своїй адміністрації скасувати федеральні стимули для електромобілів. Також очікується, що він ініціює відхід від низки суворих урядових постанов, що охоплюють забруднення навколишнього середовища транспортними засобами та економію палива, які утворюють разом те, що він назвав "мандатом на електромобілі".

Інші заплановані дії першого дня включають розпорядження про відміну рішення Байдена про вилучення близько 625 мільйонів акрів вод США з доступу для лізингу для нафти і газу. 

Трамп розкрив перші кроки після інавгурації: від депортацій до TikTok19.01.25, 13:03 • 85291 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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