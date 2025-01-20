Трамп планирует использовать чрезвычайные полномочия в энергетике - Bloomberg

Избранный президент США Дональд Трамп готов применить чрезвычайные полномочия в рамках своего плана по высвобождению внутреннего производства энергоносителей, одновременно пытаясь обратить вспять действия президента Джо Байдена по борьбе с изменением климата, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Этот шаг, как сообщается, должен быть одним из ряда действий, которые Трамп осуществит - через несколько часов после присяги в понедельник - для выполнения предвыборных обещаний по увеличению внутреннего производства энергоносителей. Избранный президент готов форсировать изменения в политике, которые позволят разрабатывать новые месторождения нефти и газа на федеральных землях, одновременно направляя на отмену климатических норм эпохи Байдена, заявили источники.

Хотя многие действия исполнительной власти просто начнут длительный процесс регулирования, они должны коснуться всего спектра энергетической отрасли США, от нефтяных месторождений до автосалонов. Они также подчеркивают решимость Трампа переориентировать политику федерального правительства на добычу нефти и газа, что является резким поворотом от усилий Байдена по ограничению ископаемого топлива, указывает издание.

Не сразу стало понятно, как будет использоваться объявление таких мер в энергетике, хотя президент, как отмечается, может разблокировать особые полномочия по транспортировке сырой нефти и использовать полномочия для управления изменениями в том, как производится и передается электроэнергия.

Во время предвыборной кампании Трамп поклялся, что объявит национальное чрезвычайное положение в энергетике, заявив, что это необходимо для увеличения производства и удовлетворения растущего спроса из-за быстрого внедрения искусственного интеллекта.

"Мы собираемся использовать наши чрезвычайные полномочия, чтобы позволить странам, предпринимателям и людям с большими деньгами строить большие заводы, заводы ИИ, - сказал Трамп. - Нам нужно вдвое больше энергии, чем мы уже имеем, и в конце концов ее будет больше".

Согласно отчету Brennan Center for Justice, объявление чрезвычайного положения в стране позволяет президенту США задействовать до 150 специальных полномочий, которые обычно предназначены для реагирования на ураганы, террористические атаки и другие непредвиденные события.

Однако не сразу становится понятным, сможет ли Трамп успешно использовать их для достижения цели строительства большего количества электростанций. Во время своего первого срока он пытался использовать специальные полномочия, чтобы не допустить закрытия нерентабельных угольных и атомных электростанций по всей стране, прибегнув к чрезвычайным полномочиям, предусмотренным в федеральном законе об энергетике, которые обычно зарезервированы для стихийных бедствий и других кризисов. В конце концов, от этих усилий отказались, отмечает издание.

Это, как отмечается, стало бы серьезным сдвигом в Вашингтоне, где экологи годами оказывали давление на Байдена, чтобы тот объявил чрезвычайное положение в связи с изменением климата, используя это объявление для остановки экспорта нефти и, возможно, даже для сдерживания внутренних поставок сырой нефти.

Ожидается, что Трамп воспользуется исполнительной властью, чтобы снять мораторий на новые лицензии США на экспорт сжиженного природного газа, выполнив предвыборное обещание отменить меру, принятую Байденом, и приказать своей администрации отменить федеральные стимулы для электромобилей. Также ожидается, что он инициирует отход от ряда строгих правительственных постановлений, охватывающих загрязнение окружающей среды транспортными средствами и экономию топлива, которые образуют вместе то, что он назвал "мандатом на электромобили".

Другие запланированные действия первого дня включают распоряжение об отмене решения Байдена об изъятии около 625 миллионов акров вод США из доступа для лизинга для нефти и газа.

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