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"Нафтогаз" почав процес стягнення з "Газпрому" у ще одній країні

"Нафтогаз" почав процес стягнення з "Газпрому" у ще одній країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. НАК "Нафтогаз України" почала у Люксембурзі процеси зі стягнення з російського ПАТ "Газпром" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у четвер заяву "Нафтогазу".

"Ми вже отримали газ на суму 2,1 млрд дол. Решту стягуємо через процес примусового виконання у декількох юрисдикціях – Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії та США, а нещодавно і в Люксембурзі. Найближчим часом можливі процеси і в інших країнах. Міжнародна судова система некваплива, але певна", - заявили у НАК.

Так "Нафтогаз" прозвітував про стан справ щодо рішення Стокгольмського арбітражу, який рік тому присудив НАК перемогу у спорі з "Газпромом" за контрактом на транзит газу.

"Наші арбітражні процеси з "Газпромом" у 2014-2018 - найбільші у світовій історії серед комерційних компаній за сумою претензій. Якби ми не пішли в суд або нам не вдалося відстояти свою позицію, ми могли б втратити 94,7 млрд дол., або 177 тис. грн в перерахунку на кожну українську родину. Натомість, ми не сплачуватимемо цих коштів, а "Газпром" мусить сплатити нам 4,6 млрд дол. компенсації за транзитним контрактом", - зауважили у компанії.

"Нафтогаз" намагається примусово стягнути з "Газпрому" 2,6 млрд дол. на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Апеляційний суд Швеції, який у червні заборонив "Нафтогазу" примусово стягувати з "Газпрому" 2,6 млрд дол., згодом скасував цю заборону.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь "Нафтогазу" у спорі з "Газпромом" щодо контракту на транзит газу. Трибунал підтвердив порушення "Газпромом" зобов’язань щодо обсягів транзиту, які, відповідно до чинного контракту становлять 110 млрд куб. м на рік, та присудив компенсацію у 4,63 млрд дол. Арбітражне рішення підтвердило юридичні зобов’язання "Газпрому" щодо поставок за транзитним контрактом. Обсяг транзиту зберігається до завершення терміну дії контракту 31 грудня 2019 року.

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