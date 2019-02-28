"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" в еще одной стране

"Мы уже получили газ на сумму 2,1 млрд долл. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах. Международная судебная система неторопливая, но уверенная", - заявили в НАК.

Так "Нафтогаз" отчитался о состоянии дел по решению Стокгольмского арбитража, который год назад присудил НАК победу в споре с "Газпромом" по контракту на транзит газа.

"Наши арбитражные процессы с "Газпромом" в 2014-2018 - самые большие в мировой истории среди коммерческих компаний по сумме претензий. Если бы мы не пошли в суд или нам не удалось бы отстоять свою позицию, мы могли бы потерять 94,7 млрд долл., или 177 тыс. грн в пересчете на каждую украинскую семью. В свою очередь, мы не будем платить этих средств, а "Газпром" должен уплатить нам 4,6 млрд долл. компенсации по транзитному контракту", - отметили в компании.

"Нафтогаз" пытается принудительно взыскать с "Газпрома" 2,6 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Апелляционный суд Швеции, в июне запретивший "Нафтогазу" принудительно взимать с "Газпрома" 2,6 млрд долл., позже отменил этот запрет.

28 февраля 2018 Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" в споре с "Газпромом" по контракту на транзит газа. Суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита, которые, согласно действующему контракту, составляют 110 млрд куб. м в год, и присудил компенсацию в 4,63 млрд долл. Арбитражное решение подтвердило юридические обязательства "Газпрома" по поставкам по транзитному контракту. Объем транзита сохраняется до истечения срока действия контракта 31 декабря 2019 года.