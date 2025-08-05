Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту

Ціни на нафту у вівторок знизилися на тлі побоювань щодо надмірної пропозиції, на тлі того, як ОПЕК+ знову значно збільшила видобуток, попри слабкий прогноз попиту, що більш ніж компенсувало можливість жорсткіших умов щодо торгівлі російською нафтою через політику США, пише УНН з посиланням на Reuters.

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На 04:24 за Гринвічем (07:24 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 11 центів, або 0,16%, до 68,65 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 12 центів, або на 0,18%, до 66,17 долара за барель.

Це четверте поспіль зниження для обох контрактів, які впали більш ніж на 1% під час попередньої сесії, досягнувши найнижчого рівня за тиждень.

Обидва еталонні сорти знизилися в ціні, на тлі того, як додаткові потужності ОПЕК+ діють як буфер для можливого дефіциту російських барелів, зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

ОПЕК+ у неділю домовилися про збільшення видобутку нафти на 547 000 барелів на добу у вересні.

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Зростання пропозиції супроводжується побоюваннями щодо попиту, при цьому деякі аналітики очікують уповільнення економічного зростання в другій половині року.

Аналітики JPMorgan заявили у вівторок, що ризик рецесії у США високий, на тлі того, як попит на робочу силу сповільнився. Окрім того, липневе засідання Політбюро ЦК КНР не просигналізувало про подальше пом'якшення грошово-кредитної політики, на тлі того, як основна увага тепер приділяється структурному перебалансуванню другої за величиною економіки світу, зазначають аналітики.

Перспектива слабких економічних показників затьмарює побоювання щодо можливих перебоїв із поставками, які раніше підтримували ціни на нафту.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення 100%-го вторинного мита для покупців російської нафти, таких як Індія, після оголошення в липні про введення 25%-го мита на імпорт індійської нафти.

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У понеділок Трамп знову пригрозив підвищенням мит на індійські товари у відповідь на закупівлю російської нафти. Нью-Делі назвав його нападки "невиправданими" та пообіцяв захищати свої економічні інтереси, що посилило торговий розкол між двома країнами.

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Згідно з даними, наданими торговими джерелами, Індія є найбільшим покупцем нафти з росії, що постачається морським шляхом, імпортуючи близько 1,75 млн барелів на добу з січня по червень цього року, що на 1% більше, ніж роком раніше.

Трейдери також очікують розвитку подій щодо останніх мит США для своїх торгових партнерів, які, за побоюваннями аналітиків, можуть уповільнити економічне зростання та знизити попит на пальне.