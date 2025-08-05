Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса
Киев • УНН
Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на фоне опасений по поводу избыточного предложения ОПЕК+ и слабого прогноза спроса. Это четвертое подряд снижение для обоих контрактов, которые достигли самого низкого уровня за неделю.
Цены на нефть во вторник снизились на фоне опасений по поводу избыточного предложения, на фоне того, как ОПЕК+ снова значительно увеличила добычу, несмотря на слабый прогноз спроса, что более чем компенсировало возможность ужесточения условий по торговле российской нефтью из-за политики США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На 04:24 по Гринвичу (07:24 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 11 центов, или 0,16%, до 68,65 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 12 центов, или на 0,18%, до 66,17 доллара за баррель.
Это четвертое подряд снижение для обоих контрактов, которые упали более чем на 1% во время предыдущей сессии, достигнув самого низкого уровня за неделю.
Оба эталонных сорта снизились в цене, на фоне того, как дополнительные мощности ОПЕК+ действуют как буфер для возможного дефицита российских баррелей, отметила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.
ОПЕК+ в воскресенье договорились об увеличении добычи нефти на 547 000 баррелей в сутки в сентябре.
Рост предложения сопровождается опасениями по поводу спроса, при этом некоторые аналитики ожидают замедления экономического роста во второй половине года.
Аналитики JPMorgan заявили во вторник, что риск рецессии в США высок, на фоне того, как спрос на рабочую силу замедлился. Кроме того, июльское заседание Политбюро ЦК КНР не просигнализировало о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, на фоне того, как основное внимание теперь уделяется структурному перебалансированию второй по величине экономики мира, отмечают аналитики.
Перспектива слабых экономических показателей омрачает опасения по поводу возможных перебоев с поставками, которые ранее поддерживали цены на нефть.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения 100%-й вторичной пошлины для покупателей российской нефти, таких как Индия, после объявления в июле о введении 25%-й пошлины на импорт индийской нефти.
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В понедельник Трамп снова пригрозил повышением пошлин на индийские товары в ответ на закупку российской нефти. Нью-Дели назвал его нападки "неоправданными" и пообещал защищать свои экономические интересы, что усилило торговый раскол между двумя странами.
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Согласно данным, предоставленным торговыми источниками, Индия является крупнейшим покупателем нефти из России, поставляемой морским путем, импортируя около 1,75 млн баррелей в сутки с января по июнь этого года, что на 1% больше, чем годом ранее.
Трейдеры также ожидают развития событий относительно последних пошлин США для своих торговых партнеров, которые, по опасениям аналитиков, могут замедлить экономический рост и снизить спрос на топливо.