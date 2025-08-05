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Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на фоне опасений по поводу избыточного предложения ОПЕК+ и слабого прогноза спроса. Это четвертое подряд снижение для обоих контрактов, которые достигли самого низкого уровня за неделю.

Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса

Цены на нефть во вторник снизились на фоне опасений по поводу избыточного предложения, на фоне того, как ОПЕК+ снова значительно увеличила добычу, несмотря на слабый прогноз спроса, что более чем компенсировало возможность ужесточения условий по торговле российской нефтью из-за политики США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На 04:24 по Гринвичу (07:24 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 11 центов, или 0,16%, до 68,65 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 12 центов, или на 0,18%, до 66,17 доллара за баррель.

Это четвертое подряд снижение для обоих контрактов, которые упали более чем на 1% во время предыдущей сессии, достигнув самого низкого уровня за неделю.

Оба эталонных сорта снизились в цене, на фоне того, как дополнительные мощности ОПЕК+ действуют как буфер для возможного дефицита российских баррелей, отметила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

ОПЕК+ в воскресенье договорились об увеличении добычи нефти на 547 000 баррелей в сутки в сентябре.

Рост предложения сопровождается опасениями по поводу спроса, при этом некоторые аналитики ожидают замедления экономического роста во второй половине года.

Аналитики JPMorgan заявили во вторник, что риск рецессии в США высок, на фоне того, как спрос на рабочую силу замедлился. Кроме того, июльское заседание Политбюро ЦК КНР не просигнализировало о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, на фоне того, как основное внимание теперь уделяется структурному перебалансированию второй по величине экономики мира, отмечают аналитики.

Перспектива слабых экономических показателей омрачает опасения по поводу возможных перебоев с поставками, которые ранее поддерживали цены на нефть.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения 100%-й вторичной пошлины для покупателей российской нефти, таких как Индия, после объявления в июле о введении 25%-й пошлины на импорт индийской нефти.

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В понедельник Трамп снова пригрозил повышением пошлин на индийские товары в ответ на закупку российской нефти. Нью-Дели назвал его нападки "неоправданными" и пообещал защищать свои экономические интересы, что усилило торговый раскол между двумя странами.

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Согласно данным, предоставленным торговыми источниками, Индия является крупнейшим покупателем нефти из России, поставляемой морским путем, импортируя около 1,75 млн баррелей в сутки с января по июнь этого года, что на 1% больше, чем годом ранее.

Трейдеры также ожидают развития событий относительно последних пошлин США для своих торговых партнеров, которые, по опасениям аналитиков, могут замедлить экономический рост и снизить спрос на топливо.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
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JPMorgan Chase
ОПЕК
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты