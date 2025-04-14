Над Україною збили 40 з 62 ворожих дронів

У ніч на понеділок, 14 квітня, російські загарбники атакували Україну 62-ма безпілотниками. Силами протиповітряної оборони було збило 40 ворожих дронів, 11 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 квітня ворог атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни