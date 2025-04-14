Над Україною збили 40 з 62 ворожих дронів
Київ • УНН
Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.
У ніч на понеділок, 14 квітня, російські загарбники атакували Україну 62-ма безпілотниками. Силами протиповітряної оборони було збило 40 ворожих дронів, 11 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 квітня ворог атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни
Також повідомляється, що 11 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Обійшлося без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог обстріляв Дніпропетровщину, у результаті чого постраждала цивільна людина.
Внаслідок удару ворожого безпілотника у Запоріжжі спалахнула пожежа на автозаправній станції, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також, ворог здійснив 461 обстріл по 12 населених пунктах області.