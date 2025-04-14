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Financial Times

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The Guardian

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На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона - ОВА

Київ • УНН

 • 5516 перегляди

Унаслідок удару ворожого безпілотника у Запоріжжі спалахнула пожежа на автозаправній станції, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також, ворог здійснив 461 обстріл по 12 населених пунктах області.

На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона - ОВА

На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

У Запоріжжі внаслідок удару ворожого безпілотника виникла пожежа на автозаправній станції. Завдяки роботі рятувальників вогонь вдалося швидко локалізувати. На щастя, тут обійшлося без жертв.

Втім, без поранених не минулося: протягом минулої доби 42-річного мешканця Запорізького району було травмовано через атаку терористичних військ.

Крім того, окупанти здійснили 461 обстріл по 12 населених пунктах області. Під ворожим вогнем опинилися як прифронтові, так і тилові громади.

Зокрема, зафіксовано 23 авіаудари по населених пунктах Степногірськ, Камʼянське, Павлівка, Гуляйполе, Щербаки, Червоне та Малинівка. Ворог також активно застосовував дрони: 299 ударів БпЛА різних типів прийшлися по Біленькому, Степногірську, Гуляйполю, Новодарівці та інших селах.

Ще 8 разів супротивники обстріляли українські позиції та житлові квартали з реактивних систем залпового вогню. 131 артилерійський удар зафіксовано на територіях Гуляйполя, Камʼянського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного та Щербаків.

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 4 об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки та автомобілі.

Нагадаємо

У Степногірську Запорізької області після обстрілу виникла пожежа в дев’ятиповерхівці, місто знеструмлено. 

На Запоріжжі ворог обстріляв житловий сектор: спалахнула пожежа та зникло світло14.04.25, 07:01 • 4174 перегляди

Юлія Котвицька

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