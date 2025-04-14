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На АЗС в Запорожье произошел пожар из-за атаки вражеского дрона - ОВА

Киев • УНН

 • 5530 просмотра

В результате удара вражеского беспилотника в Запорожье вспыхнул пожар на автозаправочной станции, который оперативно ликвидировали спасатели. Также враг совершил 461 обстрел по 12 населенным пунктам области.

На АЗС в Запорожье произошел пожар из-за атаки вражеского дрона - ОВА

На АЗС в Запорожье произошел пожар. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Запорожье в результате удара вражеского беспилотника возник пожар на автозаправочной станции. Благодаря работе спасателей огонь удалось быстро локализовать. К счастью, здесь обошлось без жертв.

Впрочем, без раненых не обошлось: за прошедшие сутки 42-летний житель Запорожского района был травмирован из-за атаки террористических войск.

Кроме того, оккупанты совершили 461 обстрел по 12 населенным пунктам области. Под вражеским огнем оказались как прифронтовые, так и тыловые громады.

В частности, зафиксировано 23 авиаудара по населенным пунктам Степногорск, Каменское, Павловка, Гуляйполе, Щербаки, Червоное и Малиновка. Враг также активно применял дроны: 299 ударов БпЛА разных типов пришлись по Беленькому, Степногорску, Гуляйполю, Новодаровке и другим селам.

Еще 8 раз противники обстреляли украинские позиции и жилые кварталы из реактивных систем залпового огня. 131 артиллерийский удар зафиксирован на территориях Гуляйполя, Каменского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Чаривного и Щербаков.

По предварительным данным, повреждены по меньшей мере 4 объекта гражданской инфраструктуры, в частности жилые дома и автомобили.

Напомним

В Степногорске Запорожской области после обстрела возник пожар в девятиэтажке, город обесточен. 

В Запорожской области враг обстрелял жилой сектор: вспыхнул пожар и исчез свет14.04.25, 07:01 • 4188 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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