В Запорожской области враг обстрелял жилой сектор: вспыхнул пожар и исчез свет
Киев • УНН
В Степногорске Запорожской области после обстрела возник пожар в девятиэтажке, город обесточен. Кассетные боеприпасы повлекли возгорание, но, к счастью, без жертв.
В результате вражеского удара в Запорожской области исчезло электроснабжение и возник пожар в девятиэтажке. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В Запорожской области зафиксированы новые последствия обстрела. Прифронтовой город Степногорск из-за атаки оккупантов был полностью обесточен. Вражеские снаряды попали в жилой сектор, что привело к пожару в девятиэтажном доме.
Инцидент произошел из-за прилетов кассетных боеприпасов, вызвавших возгорание. Важно, что жертв и пострадавших среди местных жителей нет.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Запорожской области прогремела серия взрывов.
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