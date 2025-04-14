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В Запорожской области враг обстрелял жилой сектор: вспыхнул пожар и исчез свет

Киев • УНН

 • 4132 просмотра

В Степногорске Запорожской области после обстрела возник пожар в девятиэтажке, город обесточен. Кассетные боеприпасы повлекли возгорание, но, к счастью, без жертв.

В Запорожской области враг обстрелял жилой сектор: вспыхнул пожар и исчез свет

В результате вражеского удара в Запорожской области исчезло электроснабжение и возник пожар в девятиэтажке. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Запорожской области зафиксированы новые последствия обстрела. Прифронтовой город Степногорск из-за атаки оккупантов был полностью обесточен. Вражеские снаряды попали в жилой сектор, что привело к пожару в девятиэтажном доме.

Инцидент произошел из-за прилетов кассетных боеприпасов, вызвавших возгорание. Важно, что жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Запорожской области прогремела серия взрывов. 

В Запорожской области прогремели взрывы: власти призывают к укрытиям14.04.25, 05:21 • 4352 просмотра

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