В Запорожской области прогремели взрывы: власти призывают к укрытиям

В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Запорожской области была зафиксирована серия взрывов. В связи с этим власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

.Детали о последствиях взрывов пока уточняются. Местные власти призывают сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним

Ранее было проинформировано о вероятности ударов баллистическими ракетами по региону. Угроза также распространяется на другие области Украины, где одновременно объявлена тревога.

В Запорожской области прогремели взрывы - ОВА