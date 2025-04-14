В Запорожской области прогремели взрывы: власти призывают к укрытиям
Киев • УНН
В Запорожской области зафиксирована серия взрывов. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и сохранять спокойствие.
В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В Запорожской области была зафиксирована серия взрывов. В связи с этим власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
.Детали о последствиях взрывов пока уточняются. Местные власти призывают сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Напомним
Ранее было проинформировано о вероятности ударов баллистическими ракетами по региону. Угроза также распространяется на другие области Украины, где одновременно объявлена тревога.
В Запорожской области прогремели взрывы - ОВА20.03.25, 21:43 • 39309 просмотров