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В Запорожской области прогремели взрывы: власти призывают к укрытиям

Киев • УНН

 • 3692 просмотра

В Запорожской области зафиксирована серия взрывов. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и сохранять спокойствие.

В Запорожской области прогремели взрывы: власти призывают к укрытиям

В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Запорожской области была зафиксирована серия взрывов. В связи с этим власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

.Детали о последствиях взрывов пока уточняются. Местные власти призывают сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним

Ранее было проинформировано о вероятности ударов баллистическими ракетами по региону. Угроза также распространяется на другие области Украины, где одновременно объявлена тревога.

В Запорожской области прогремели взрывы - ОВА20.03.25, 21:43 • 39309 просмотров

Юлия Котвицкая

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