У Запорізькій області пролунали вибухи: влада закликає до укриттів

У Запорізькій області пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

У Запорізькій області було зафіксовано серію вибухів. У зв’язку з цим влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

.Деталі щодо наслідків вибухів наразі уточнюються. Місцева влада закликає зберігати спокій, стежити за офіційною інформацією та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано про ймовірність ударів балістичними ракетами по регіону. Загроза також поширюється на інші області України, де одночасно оголошено тривогу.

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА