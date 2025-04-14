На Запоріжжі ворог обстріляв житловий сектор: спалахнула пожежа та зникло світло
Київ • УНН
У Степногірську Запорізької області після обстрілу виникла пожежа в дев’ятиповерхівці, місто знеструмлено. Касетні боєприпаси спричинили загоряння, але, на щастя, без жертв.
Унаслідок ворожого удару у Запорізькій області зникло електропостачання та виникла пожежа в дев’ятиповерхівці. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У Запорізькій області зафіксовано нові наслідки обстрілу. Прифронтове місто Степногірськ через атаку окупантів було повністю знеструмлено. Ворожі снаряди влучили в житловий сектор, що призвело до пожежі у дев’ятиповерховому будинку.
Інцидент стався через прильоти касетних боєприпасів, що спричинили загоряння. Важливо, що жертв і постраждалих серед місцевих жителів немає.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Запорізькій області прогриміла серія вибухів.
У Запорізькій області пролунали вибухи: влада закликає до укриттів14.04.25, 05:21 • 4366 переглядiв