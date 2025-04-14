На Запоріжжі ворог обстріляв житловий сектор: спалахнула пожежа та зникло світло

Унаслідок ворожого удару у Запорізькій області зникло електропостачання та виникла пожежа в дев’ятиповерхівці. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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У Запорізькій області зафіксовано нові наслідки обстрілу. Прифронтове місто Степногірськ через атаку окупантів було повністю знеструмлено. Ворожі снаряди влучили в житловий сектор, що призвело до пожежі у дев’ятиповерховому будинку.

Інцидент стався через прильоти касетних боєприпасів, що спричинили загоряння. Важливо, що жертв і постраждалих серед місцевих жителів немає.

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