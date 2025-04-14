Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждав чоловік, пошкоджено будинки
Київ • УНН
Вночі ворог обстріляв Нікопольський район з "Градів", артилерії та дронів. Постраждав 53-річний чоловік, пошкоджено будинки, гаражі та лінії електропередач.
Ворог обстріляв Дніпропетровщину, у результаті чого постраждала цивільна людина. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У ніч на сьогодні Нікопольський район знову зазнав ворожих обстрілів. Окупанти накрили території району вогнем з реактивних систем залпового вогню "Град", застосували важку артилерію та дрони-камікадзе. Під удар потрапили місто Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.
Унаслідок обстрілу травмовано 53-річного місцевого мешканця. Його життю нічого не загрожує, лікування він проходитиме амбулаторно.
Під час атаки спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Ураження зазнали щонайменше вісім приватних осель, три господарські споруди, гараж, автомобіль та лінії електропередач. На місці продовжують працювати фахівці – триває обстеження територій.
Крім того, удари дронів зафіксовані й у Синельниківському районі. Безпілотники вдарили по Раївській громаді. Внаслідок атаки зайнялася покинута будівля.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Дніпропетровській області лунали вибухи.
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