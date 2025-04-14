Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: пострадал мужчина, повреждены дома
Киев • УНН
Ночью враг обстрелял Никопольский район из "Градов", артиллерии и дронов. Пострадал 53-летний мужчина, повреждены дома, гаражи и линии электропередач.
Враг обстрелял Днепропетровщину, в результате чего пострадал гражданский человек. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В ночь на сегодня Никопольский район снова подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты накрыли территории района огнем из реактивных систем залпового огня "Град", применили тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Под удар попали город Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады.
В результате обстрела травмирован 53-летний местный житель. Его жизни ничего не угрожает, лечение он будет проходить амбулаторно.
Во время атаки вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели. Поражение получили по меньшей мере восемь частных домов, три хозяйственные постройки, гараж, автомобиль и линии электропередач. На месте продолжают работать специалисты – продолжается обследование территорий.
Кроме того, удары дронов зафиксированы и в Синельниковском районе. Беспилотники ударили по Раевской громаде. В результате атаки загорелось заброшенное здание.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Днепропетровской области раздавались взрывы.
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