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Над Украиной сбили 40 из 62 вражеских дронов

Киев • УНН

 • 6204 просмотра

Ночью 14 апреля Россия атаковала Украину 62 беспилотниками, 40 из которых были сбиты. Под ударом оказались Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.

Над Украиной сбили 40 из 62 вражеских дронов

В ночь на понедельник, 14 апреля, российские захватчики атаковали Украину 62-мя беспилотниками. Силами противовоздушной обороны было сбито 40 вражеских дронов, 11 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 апреля враг атаковал 62-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны

- говорится в сообщении ВС ВСУ в соцсетях.

Также сообщается, что 11 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Обошлось без негативных последствий.

В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область и Харьковская область.

Дополнение

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что враг обстрелял Днепропетровскую область, в результате чего пострадал гражданский человек.

В результате удара вражеского беспилотника в Запорожье вспыхнул пожар на автозаправочной станции, который оперативно ликвидировали спасатели. Также, враг совершил 461 обстрел по 12 населенным пунктам области.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Днепропетровская область
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