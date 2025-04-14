Над Украиной сбили 40 из 62 вражеских дронов
Киев • УНН
Ночью 14 апреля Россия атаковала Украину 62 беспилотниками, 40 из которых были сбиты. Под ударом оказались Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.
В ночь на понедельник, 14 апреля, российские захватчики атаковали Украину 62-мя беспилотниками. Силами противовоздушной обороны было сбито 40 вражеских дронов, 11 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 апреля враг атаковал 62-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны
Также сообщается, что 11 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Обошлось без негативных последствий.
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область и Харьковская область.
Дополнение
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что враг обстрелял Днепропетровскую область, в результате чего пострадал гражданский человек.
В результате удара вражеского беспилотника в Запорожье вспыхнул пожар на автозаправочной станции, который оперативно ликвидировали спасатели. Также, враг совершил 461 обстрел по 12 населенным пунктам области.