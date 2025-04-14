Над Украиной сбили 40 из 62 вражеских дронов

В ночь на понедельник, 14 апреля, российские захватчики атаковали Украину 62-мя беспилотниками. Силами противовоздушной обороны было сбито 40 вражеских дронов, 11 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 апреля враг атаковал 62-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны