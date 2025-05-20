Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами
05:58 • 14366 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 24664 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 77325 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 60882 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 180894 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 112645 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 306667 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 96228 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 78531 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 53501 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.3м/с
51%
744мм
Популярнi новини

"Ми не відступимося": Іран поставив США ультиматум щодо ядерної угоди

19 травня, 21:38 • 24749 перегляди

На Київщині дві дівчини-підлітки влаштували жорстку бійку в електричці: поліція розслідує пригоду

19 травня, 22:31 • 22605 перегляди

Прикордонники "Шквалу" показали, як дронами ефектно розбили росіян на Луганщині: деталі операції

19 травня, 22:56 • 11972 перегляди

ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти рф у вівторок, під прицілом тіньовий флот та енергетика - глава МЗС Естонії

19 травня, 23:48 • 14945 перегляди

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

01:41 • 15704 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 14366 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 64093 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 90535 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 180894 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 306667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 41786 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 41821 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 128388 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 132313 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 218001 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 3364 перегляди

У ніч на 20 травня росія атакувала Україну 108 дронами Shahed. Українська ППО знищила 93 БПЛА у східних, північних та центральних областях.

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

росія вночі атакувала України 108 дронами, знешкоджено 93 безпілотники, з яких збито 35, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 травня ворог атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 35 - збито вогневими засобами ураження, 58 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)

- сказано у повідомленні ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як повідомляється, постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

Дві третини боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу20.05.25, 08:24 • 1540 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Донецька область
Житомирська область
Сумська область
Дніпропетровська область
Збройні сили України
Шахед-136
Україна
Brent
$65.30
Bitcoin
$106,096.00
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.26
Золото
$3,215.66
Ethereum
$2,557.23