Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

росія вночі атакувала України 108 дронами, знешкоджено 93 безпілотники, з яких збито 35, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 травня ворог атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 35 - збито вогневими засобами ураження, 58 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків) - сказано у повідомленні ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як повідомляється, постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

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