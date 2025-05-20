Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов
Киев • УНН
В ночь на 20 мая Россия атаковала Украину 108 дронами Shahed. Украинская ПВО уничтожила 93 БПЛА в восточных, северных и центральных областях.
россия ночью атаковала Украину 108 дронами, обезврежено 93 беспилотника, из которых сбито 35, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 мая враг атаковал 108-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 58 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как сообщается, пострадали Донецкая область, Днепропетровская область, Сумская область и Житомирская область.
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