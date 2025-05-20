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Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

В ночь на 20 мая Россия атаковала Украину 108 дронами Shahed. Украинская ПВО уничтожила 93 БПЛА в восточных, северных и центральных областях.

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

россия ночью атаковала Украину 108 дронами, обезврежено 93 беспилотника, из которых сбито 35, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 мая враг атаковал 108-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 58 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)

- сказано в сообщении ВС ВСУ в соцсетях.

В результате вражеской атаки, как сообщается, пострадали Донецкая область, Днепропетровская область, Сумская область и Житомирская область.

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба20.05.2025, 08:24 • 924 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Житомирская область
Сумская область
Днепропетровская область
Вооруженные силы Украины
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